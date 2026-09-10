Armata germană evaluează în prezent aproximativ 30 de instrumente de inteligență artificială care ar putea fi folosite pentru a analiza rapid datele de pe câmpul de luptă și pentru a sprijini procesul de luare a deciziilor, iar un prototip al sistemului este așteptat în al doilea trimestru din 2027, potrivit Reuters.

Informația a fost prezentată de viceamiralul Thomas Daum, șeful structurii Cyber și Informații a Bundeswehr, într-un interviu acordat publicației germane Handelsblatt.

Potrivit oficialului german, evaluarea soluțiilor este în desfășurare, iar implementarea completă a unui astfel de sistem ar putea avea loc în 2028. Proiectul urmărește să ofere armatei capacitatea de a procesa într-un timp foarte scurt volume mari de informații provenite din mai multe surse, într-un context în care dronele, sateliții și alte sisteme de supraveghere produc cantități tot mai mari de date.

Majoritatea soluțiilor analizate de armata germană provin de la companii din Germania. Printre puținele firme străine implicate în această etapă se află compania franceză ChapsVision.

Scopul este identificarea unei tehnologii capabile să reunească și să analizeze informații provenite din baze de date și senzori diferiți, astfel încât comandanții să poată obține mai rapid o imagine coerentă asupra situației de pe teren.

Bundeswehr dezvoltă deja mai multe proiecte bazate pe inteligență artificială. Potrivit informațiilor publicate de armata germană, baza sa de date dedicată proiectelor de AI cuprinde peste 400 de înregistrări. Unul dintre programele importante este Uranos KI, destinat supravegherii tactice pe flancul estic al NATO. Sistemul combină date furnizate de drone și senzori tereștri pentru a crea aproape în timp real o imagine unificată a situației dintr-o anumită zonă.

Experiența acumulată în timpul războiului din Ucraina a evidențiat importanța procesării rapide a informațiilor. Dronele și sateliții pot furniza permanent imagini și alte date despre poziționarea și deplasarea forțelor, însă volumul informațiilor depășește capacitatea oamenilor de a le analiza manual în timp util.

În acest context, inteligența artificială poate fi utilizată pentru identificarea unor tipare, corelarea informațiilor provenite din surse diferite și generarea rapidă a unei imagini operaționale.

Bundeswehr afirmă că AI poate contribui la prelucrarea unor volume foarte mari de date într-un timp scurt, dar subliniază și necesitatea verificării autenticității informațiilor și a fiabilității rezultatelor înainte ca acestea să fie folosite în procese de decizie militară.

Un aspect important al proiectului este alegerea unei soluții europene. În aprilie 2026, Thomas Daum a declarat pentru Handelsblatt că Bundeswehr nu intenționează, în acest moment, să utilizeze sistemul Maven dezvoltat de compania americană Palantir.

Maven este folosit de NATO și de mai multe state aliate pentru analiza datelor provenite, între altele, din imagini și materiale video. Sistemul este conceput pentru a îmbunătăți conștientizarea situației de pe câmpul de luptă și pentru a accelera procesul de luare a deciziilor.

Daum a explicat că problema nu este lipsa de interes pentru funcționalitățile sistemului, ci controlul asupra datelor. Într-un interviu anterior, el a spus că este, în prezent, „de neconceput” ca angajați ai unei companii private să aibă acces la baza națională de date a Germaniei.

Decizia Berlinului se înscrie într-o preocupare mai largă privind suveranitatea digitală și controlul asupra informațiilor militare sensibile.

Pentru viitoarea infrastructură de cloud militar și aplicațiile de inteligență artificială, Bundeswehr analizează alternative europene. Printre companiile luate în calcul se află Almato, din Germania, startupul german Orcrist și compania franceză ChapsVision.

Germania nu este singura țară europeană care reevaluează dependența de tehnologiile americane în domeniul analizei datelor. În Franța, ChapsVision a devenit, de asemenea, o alternativă importantă pentru soluțiile de analiză a datelor utilizate în domeniul securității.

Potrivit declarațiilor lui Thomas Daum citate de Handelsblatt, evaluarea soluțiilor continuă, iar obiectivul este ca un prototip al sistemului să fie disponibil în al doilea trimestru din 2027.

Dacă programul respectă calendarul anunțat, implementarea completă ar urma să fie realizată în 2028. Sistemul ar trebui să sprijine militarii în procesarea informațiilor și în evaluarea rapidă a situației, fără ca inteligența artificială să înlocuiască automat responsabilitatea umană pentru deciziile militare.

Bundeswehr tratează deja inteligența artificială ca pe o componentă importantă a viitoarelor operațiuni multidomeniu, în care informațiile provenite din domeniile terestru, aerian, maritim, spațial și cibernetic trebuie integrate într-un singur tablou operațional.