Războaiele din Iran şi Ucraina pun o presiune tot mai mare pe piaţa mondială a petrolului, în timp ce capacitatea de rafinare este supusă unor tensiuni tot mai puternice. Agenţia Internaţională a Energiei (AIE) şi-a revizuit în scădere atât estimarea privind oferta globală, cât şi prognoza referitoare la cererea de petrol pentru 2026, potrivit CNBC.

AIE estimează că oferta mondială de petrol va scădea cu 5,7 milioane de barili pe zi în 2026, ceea ce reprezintă aproximativ 6% faţă de anul precedent. Estimarea este mai pesimistă decât cea prezentată în august, când agenţia anticipa un declin de aproximativ 4%.

Totodată, revenirea completă a livrărilor provenite de la producătorii din Orientul Mijlociu este aşteptată abia în 2027, pe fondul conflictelor şi al dificultăţilor întâmpinate de transporturile petroliere.

AIE şi-a redus şi estimarea privind consumul mondial de petrol. Cererea este prognozată să scadă cu 2,5 milioane de barili pe zi în acest an, faţă de o diminuare de 1,6 milioane de barili pe zi anticipată în raportul din august.

Evoluţia este influenţată de perturbările provocate de conflictele din Orientul Mijlociu şi Ucraina, precum şi de dificultăţile întâmpinate de transporturile maritime.

Impasul negocierilor dintre Statele Unite şi Iran, noile atacuri din Strâmtoarea Ormuz şi tensiunile din zona strâmtorii Bab el-Mandeb împiedică revenirea fluxurilor petroliere la nivelurile normale.

Stocurile au contribuit până acum la menţinerea unui echilibru pe piaţă, însă această rezervă se diminuează rapid. Stocurile mondiale observate de petrol au scăzut cu 507 milioane de barili de la începutul războiului, dintre care 95 de milioane de barili numai în luna august.

AIE atrage atenţia că diminuarea rezervelor, alături de presiunile asupra rafinăriilor, lasă piaţa tot mai vulnerabilă la noi perturbări.

„Cu rezervele în scădere şi sistemul global de rafinare împins la limită, nevoia de progrese în soluţionarea conflictului din Orientul Mijlociu şi a războiului Rusia-Ucraina este mai mare ca niciodată, pentru a evita o nouă înăsprire a pieţei şi distrugerea cererii”, a avertizat AIE.

Rafinăriile au procesat în august aproximativ 81,4 milioane de barili de petrol pe zi. Volumul este cu 4,2 milioane de barili pe zi mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Scăderea vine pe fondul problemelor întâmpinate în Orientul Mijlociu, Rusia şi în anumite economii asiatice. Presiunea asupra infrastructurii de rafinare se adaugă dificultăţilor generate de perturbarea transporturilor şi de reducerea disponibilităţii petrolului.

Preţurile petrolului au scăzut vineri, însă ambele principale cotaţii se menţin la niveluri ridicate.

Petrolul Brent a coborât cu aproximativ 3%, până la 104,44 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 2,6%, ajungând la 99,86 dolari pe baril.

Chiar şi după scăderile de vineri, cotaţiile rămân în apropierea pragului de 100 de dolari pe baril, după escaladarea conflictelor şi perturbarea transporturilor şi infrastructurii energetice.