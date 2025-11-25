International

Veniturile Rusiei, sub țintele bugetare. Încasările din petrol și gaze au scăzut cu 35% în noiembrie

Veniturile Rusiei, sub țintele bugetare. Încasările din petrol și gaze au scăzut cu 35% în noiembrieSursă foto: Freepik
Veniturile Rusiei din petrol și gaze sunt estimate să scadă cu aproximativ 35% în noiembrie față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la circa 6,6 miliarde de dolari, din cauza prețurilor mai scăzute la petrol și a întăririi rublei, afectând principala sursă de venit a bugetului, potrivit Reuters.

Încasările din petrol și gaze, în scădere în Rusia

Încasările din petrol și gaze din noiembrie, care reprezintă aproximativ un sfert din bugetul federal al Rusiei, sunt estimate să scadă cu 7,4% față de luna precedentă, excluzând plățile  legate de profit.

Scăderea a apaărut într-un context în care Rusia menține cheltuieli ridicate pentru apărare și securitate după lansarea conflictului în Ucraina în februarie 2022, sporind rolul impozitelor pe energie în finanțarea bugetului pentru război.

Scădere semnificativă a încasărilor energetice

Pentru primele 11 luni din 2025, veniturile Rusiei din petrol și gaze au fost estimate la aproximativ 102 miliarde de dolari, în scădere cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut și semnificativ sub cele circa 141 miliarde de dolari colectate în 2024.

Alegeri ilegale în Transnistria: startul votului anticipat pentru sovietul suprem și consiliile locale
Manelistul Dani Mocanu, în fața judecătorilor italieni pentru extrădare. Acasă îl așteaptă și ANAF
Lukoil Rusia

Lukoil Rusia / sursa foto: dreamstime.com

Ministerul Finanțelor din Rusia și-a redus luna trecută ținta pentru aceste încasări la circa 110 miliarde de dolari. Ideea de a reduce ținta de încasări a venit după scăderea prețului mediu al petrolului rusesc la 57,3 dolari pe baril și aprecierea rublei la 81,1 unități pentru un dolar.

Presiuni crescute asupra încasărilor din hidrocarburi

Veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 27% în octombrie față de anul precedent, ca urmare a sancțiunilor occidentale, a prețurilor mai mici la țiței și a aprecierii rublei. Aceste sancțiuni au afectat principala sursă de venit a Kremlinului în războiul din Ucraina.

Sancțiunile impuse marilor exportatori, precum rafinăriilor Rosneft și Lukoil, au redus veniturile Moscovei și ar putea limita pe termen lung cantitatea de petrol vândut, în timp ce liderii ruși afirmă că politica economică nu va fi schimbată sub presiunea restricțiilor externe.

