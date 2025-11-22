Scăderi pe piața petrolului, pe fondul presiunilor SUA pentru un acord de pace între Rusia și Ucraina

Prețurile petrolului și acțiunile companiilor energetice au înregistrat, vineri, o scădere accentuată, în contextul presiunilor lansate de administraţia Trump pentru obținerea unui acord de pace care să oprească războiul dintre Rusia și Ucraina, potrivit CNBC.

Cotația Brent cu livrare în ianuarie a scăzut cu 1,7%, până la 62,31 dolari pe baril, iar țițeiul american WTI a înregistrat un declin de 2,03%, ajungând la 57,80 dolari pe baril.

Indicele european Stoxx Oil and Gas a consemnat un declin de peste 2,4%, iar presiunea s-a reflectat și în evoluția acțiunilor Shell și BP, ambele în scădere cu aproximativ 1,4%. Titlurile Equinor au pierdut 2,3%, iar acțiunile Siemens Energy au înregistrat un minus de aproape 8%. În Statele Unite, acțiunile Exxon Mobil au scăzut cu 1,1%, iar titlurile Chevron au scăzut cu 0,6%.

Declinul apare în contextul în care investitorii analizează detaliile noului plan de pace propus de Washington, care ar include cedarea către Rusia a teritoriilor ocupate, printre care Crimeea, Donețk și Luhansk, precum și renunțarea definitivă a Ucrainei la obiectivul de a adera la NATO.

Planul, dezvăluit de Associated Press, ar include garanții de securitate pentru Kiev și reducerea armatei ucrainene la 600.000 de militari, însă CNBC a menționat că nu a putut verifica independent documentul.

Analiștii consideră însă puțin probabil ca Ucraina să accepte aceste condiții, iar Guntram Wolff, senior fellow la Bruegel, a declarat pentru CNBC că propunerea este „practic imposibil de pus în aplicare”, deoarece ar reduce semnificativ capacitatea militară a Kievului într-un moment în care riscurile rămân ridicate.

Pe lângă tensiunile generate de planul de pace, piețele au urmărit impactul noilor sancțiuni americane impuse producătorilor ruși Rosneft și Lukoil, care au intrat în vigoare vineri, precum și evoluția dolarului și așteptările legate de următoarea decizie de politică monetară a Federal Reserve.

Potrivit Saxo Bank, presiunile asupra prețurilor petrolului sunt influențate simultan de evoluțiile geopolitice, de regimul sancțiunilor și de incertitudinile macroeconomice, factori care alimentează volatilitatea sectorului energetic.