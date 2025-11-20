Administrația SUA, interesată de un parteneriat cu România, în energie și minerale rare

România își întărește relațiile economice și tehnologice cu SUA, iar administrația americană este interesată de colaborarea pe proiecte concrete, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale, a declarat miercuri seară Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Ministrul a avut întâlniri recente cu secretarul american al Energiei, Chris Wright, secretarul de Interne al SUA și președinte al Consiliului Național pentru Energie, Doug Burgum.

Vicepremierul Cătălin Predoiu a declarat miercuri seară, la Sinteza Zilei, că România își întărește relațiile cu Statele Unite. El a precizat că administrația americană este pregătită să colaboreze pe proiecte economice și comerciale și că este interesată să câștige competiția cu China în domeniul inteligenței artificiale.

”Administrația SUA este gata să lucreze cu România pe proiecte concrete, economice şi comerciale, nu doar pe zona militară. Să folosim momentul Atena ca o nouă linie de construcție a unei relații solide cu SUA.” a declarat Cătălin Predoiu.

În urmă cu două săptămâni, Cătălin Predoiu s-a întâlnit la Atena cu Chris Wright, secretarul american al Energiei, și cu Doug Burgum, Secretar de Interne al SUA și președinte al Consiliului Național pentru Energie. Întrevederea a avut loc în cadrul Forumului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (P–TEC).

Vicepremierul Cătălin Predoiu a declarat că întâlnirile de la Atena au reprezentat un pas înainte în relația României cu Statele Unite. La Forumul pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei, s-a discutat despre Coridorul Vertical, o linie de aprovizionare cu gaz din Grecia către centrul și estul Europei.

Predoiu a subliniat că proiectul contribuie la decuplarea Europei Centrale și de Est de gazul rusesc și are importanță și pentru partea americană. Administrația SUA este gata să colaboreze cu România pe proiecte economice și comerciale, iar acest moment poate fi folosit pentru consolidarea relațiilor politice și militare.

Cătălin Predoiu a explicat că România trebuie să identifice zonele de interes comun cu administrația americană și să atragă investiții avantajoase. Ministrul a menționat că sectorul energetic este un exemplu clar în care colaborarea poate fi benefică atât pentru România, cât și pentru companiile americane.

Predoiu a subliniat că România deține resurse esențiale, precum energia și mineralele rare, care sunt strategice în competiția SUA cu China pe zona inteligenței artificiale. Potrivit vicepremierului, valorificarea acestor avantaje va consolida natural relațiile economice și politice cu Statele Unite.