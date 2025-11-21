Reacția Ursulei von der Leyen la propunerea SUA: „Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina”

În contextul discuțiilor aprinse despre planul american în 28 de puncte, Ursula von der Leyen a transmis un mesaj categoric privind orice decizie legată de viitorul Ucrainei. Declarațiile sale vin după ce Volodimir Zelenski i-a informat atât pe șefa Comisiei Europene, cât și pe președintele Consiliului European, Antonio Costa, despre inițiativa propusă de administrația Trump pentru oprirea războiului.

„Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina”, afirmă vineri președinta Comisiei Europene, aflată la Johannesburg înaintea summitului G20, după o convorbire telefonică cu liderul ucrainean.

Ea a precizat totodată că „În ceea ce priveşte următoarea etapă, liderii europeni se reunesc mâine (sâmbătă), în marja G20, iar apoi în Angola”, unde va avea loc summitul UE–UA, anunță von der Leyen pe X.

Potrivit lui Zelenski, acesta „a informat-o” pe Ursula von der Leyen despre conținutul planului american și implicațiile sale.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, avertizează că Rusia încearcă să folosească anunțul privind planul american pentru a împiedica intrarea în vigoare a sancțiunilor americane. „Azi (vineri) este ziua în care sanţciunile americane impuse Rusiei intră, în principiu în vigoare”, a declarat ea la Bruxelles. „Sper că nu vom vedea o decizie de amânare, pentru că este exact ceea ce vrea Rusia”, a subliniat Kallas.

Ea a precizat că Moscova încearcă și să influențeze discuțiile legate de utilizarea activelor înghețate ale băncii centrale ruse pentru finanțarea unui „împrumut reparatoriu” destinat Ucrainei. „Ceea ce mai doreşte Rusia este să amânăm discuţiile privind împrumutul pentru despăgubiri”, a avertizat Kallas, insistând ca UE să nu cadă în aceste „capcane”.

Trei surse citate de Reuters afirmă că Ucraina lucrează împreună cu Franța, Germania și Regatul Unit la o contrapropunere față de planul american, care ar putea implica și alte state europene. Scopul este formularea unei alternative ce ar evita concesiile majore cerute de Washington Kievului.

Între timp, europenii au salutat intrarea în vigoare a sancțiunilor SUA împotriva Lukoil și Rosneft. Unele companii, precum Reliance Industries din India, au încetat deja importurile de petrol rusesc.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis vineri că orice „soluţie de pace pentru Ucraina” trebuie să respecte „integritatea sa teritorială”. Întrebat la Johannesburg despre propunerea americană, acesta a spus că planul „nu a fost niciodată prezentat oficial de Statele Unite sau de vreo altă entitate”, dar a subliniat că un astfel de document trebuie să se conformeze Cartei ONU și dreptului internațional.

„O soluţie de pace pentru Ucraina (…) ar respecta (…) rezoluţiile Adunării Generale a ONU”, a insistat Guterres.

Planul propus de Washington presupune ca Ucraina să cedeze complet regiunile Donețk și Luhansk, iar Crimeea să fie recunoscută de facto drept teritoriu rusesc. Zonele din Donbas care nu sunt sub controlul Rusiei ar deveni teritorii tampon demilitarizate. În sud, provinciile Herson și Zaporojie ar urma să fie împărțite după actuala linie a frontului. În schimb, Rusia ar renunța la pozițiile sale din Dnipropetrovsk și Harkov.

Planul mai cere ca Ucraina „să-şi limiteze forţele armate” la maximum 600.000 de soldați, să renunțe la armele cu rază lungă de acțiune și să abandoneze definitiv aspirația de a adera la NATO, asumând neutralitatea militară prin Constituție.

În contraparte, Ucraina ar primi garanții occidentale de securitate prin care un atac asupra țării ar fi tratat drept un atac asupra „comunităţii transatlantice”, însă fără desfășurarea de trupe străine pe teritoriul ucrainean. Avioane europene ar putea staționa în Polonia pentru asigurarea acestor garanții.