Femeia care l-a acuzat pe Jay-Z de viol spune că a mințit

Femeia care l-a acuzat pe rapperul american Jay-Z că ar fi violat-o împreună cu Sean „P. Diddy” Combs, la o petrecere din anul 2000, când ea avea 13 ani, afirmă acum că acuzațiile împotriva artistului sunt false. Declarația a fost depusă într-un document judiciar înregistrat joi, 24 septembrie, și consultat de AFP.

„Shawn «Jay-Z» Carter nu m-a violat niciodată. Nu l-am întâlnit şi nici nu am vorbit vreodată cu domnul Carter”, a precizat femeia, a cărei identitate nu a fost făcută publică.

Ea a retras, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora Jay-Z și P. Diddy ar fi violat-o în timp ce o altă vedetă era prezentă. „Declarațiile mele potrivit cărora domnul Carter şi domnul Combs m-au violat (...) sunt false”, a scris femeia în document.

Potrivit declarației sale, aceasta susține că a făcut acuzațiile inițiale în toamna anului 2024, după ce a văzut pe Facebook un mesaj prin care presupusele victime ale lui P. Diddy erau încurajate să vorbească. Postarea, afirmă ea, i-ar fi „trezit amintiri despre un viol suferit când aveam 13 ani”.

Femeia mai spune că nu își amintește să își fi dat acordul pentru depunerea plângerii în decembrie 2024. Aceasta a fost retrasă ulterior, în februarie 2025.

Declarația a fost depusă de avocații lui Jay-Z, în vârstă de 56 de ani, în cadrul unei proceduri judiciare inițiate împotriva femeii și a avocaților acesteia. După retragerea acuzațiilor, reprezentanții artistului au anunțat că renunță la acțiunea în instanță împotriva ei.

Jay-Z, al cărui nume real este Shawn Carter, este căsătorit cu cântăreața Beyoncé.

În ceea ce îl privește pe Sean Combs, cunoscut sub numele de P. Diddy, acesta a fost condamnat în octombrie 2025 la peste patru ani de închisoare, după un proces intens mediatizat privind acuzații de abuzuri sexuale formulate de foste partenere, printre care cântăreața Cassie.

Retragerea declarațiilor femeii îl privește în mod direct pe Jay-Z și nu modifică, prin ea însăși, situația juridică a lui Combs în dosarul pentru care acesta a fost condamnat.