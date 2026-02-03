Consiliul Concurenței, așteptat să dea verdictul în ancheta legată de ROBOR. Decizie cu impact major asupra românilor care au credite

Consiliul Concurenței se apropie de finalul anchetei privind modul de calcul al indicelui ROBOR, o investigație declanșată după apariția unor suspiciuni legate de posibile înțelegeri între băncile implicate în stabilirea acestui indicator esențial pentru creditele românilor. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, arată Știri pe surse.

Potrivit acestuia, investigația vizează în principal evoluția ROBOR și circumstanțele în care acesta a crescut, existând suspiciunea că, fiind stabilit chiar de bănci, ar fi putut avea loc un schimb de informații între instituțiile participante.

„Suspiciunea este legată de creșterea ROBOR. Există suspiciunea că, fiind stabilit de bănci, ar fi putut exista un schimb de informații între acestea”, a explicat Chirițoiu.

ROBOR reprezintă dobânda de referință utilizată pe piața interbancară pentru împrumuturile dintre cele mai importante zece bănci din România, selectate pe baza unor criterii de performanță stabilite de Banca Națională a României.

Nivelul indicelui este determinat zilnic pe baza cotațiilor transmise de fiecare bancă, care indică dobânda la care ar fi dispusă să acorde finanțare altor instituții de credit.

În mecanismul de calcul sunt implicate Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, Banca Transilvania, CEC Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, ING Bank, OTP Bank România, Eximbank și Intesa Sanpaolo România, toate având un rol direct în formarea indicelui.

Șeful Consiliului Concurenței a explicat că documentul întocmit de echipa de investigație este deja finalizat și se află în prezent în procedura de analiză internă, fiind totodată evaluat și de forurile europene competente.

„Vrem să finalizăm această investigație în primul semestru din acest an pentru că mandatele noastre se termină la mijlocul acestui an”, a declarat Chirițoiu, adăugând că respectarea acestui termen este importantă și pentru a evita eventuale probleme procedurale.

„Pentru a nu avea probleme procedurale nu dorim să depășim acest termen”, a subliniat el.

Bogdan Chirițoiu a atras atenția că dosarul ROBOR este unul dintre cele mai importante ale anului, atât prin prisma impactului asupra pieței financiare, cât și prin miza sancțiunilor care ar putea fi aplicate.

„Este potențial cel mai important caz al anului deoarece amenzile sunt proporționale cu cifra de afaceri”, a spus acesta, explicând că băncile implicate sunt companii de mari dimensiuni, iar eventualele sancțiuni ar putea fi semnificative.

„Băncile din sistemul ROBOR sunt companii foarte mari, și dacă sunt găsite vinovate amenzile sunt semnificative”, a mai afirmat președintele Consiliului Concurenței.

Pe lângă ancheta privind ROBOR, autoritatea pregătește și alte decizii relevante în perioada următoare, printre care se numără o investigație din sectorul agricol referitoare la vânzarea semințelor, un caz din industria alimentară care vizează piața zahărului, precum și dosare ce privesc compania Apple și producătorul de console de jocuri Sony.