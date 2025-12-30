Economie

Indicele ROBOR a înregistrat o nouă scădere. IRCC rămâne la nivelul maxim înregistrat

ROBOR. Sursa foto: arhiva EVZ
Mișcările din piața bancară aduc o nouă ajustare a indicilor de referință, iar evoluția se vede în special la creditele în lei cu dobândă variabilă. Datele publicate de Banca Națională a României arată o nouă scădere a ROBOR-ului.

Cum a evoluat ROBOR la 3, 6 și 12 luni

Indicele ROBOR la trei luni, reper pentru creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât marți la 6,14% pe an, față de 6,17% în ședința anterioară, potrivit BNR.

La începutul anului, același indicator era situat la 5,92% pe an.

ROBOR la șase luni — utilizat pentru calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei — a ajuns la 6,28% pe an, după ce luni fusese 6,31%, iar indicele la 12 luni a scăzut la 6,48%, de la 6,51%.

IRCC rămâne la nivelul maxim înregistrat

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), stabilit prin OUG 19/2019, este în prezent de 6,06% pe an. Acesta este calculat ca medie a dobânzilor tranzacțiilor interbancare din trimestrul al doilea din 2025 și reprezintă cel mai ridicat nivel de până acum.

Ce reprezintă, de fapt, ROBOR

Pe scurt, ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este dobânda la care băncile din România se împrumută între ele, în lei, pe termene scurte — de regulă, 3, 6 sau 12 luni. Deși pare un indicator tehnic, impactul său este direct pentru cei care au credite: în multe contracte, rata se calculează raportat la ROBOR la 3 sau 6 luni. În cazul unui credit legat de ROBOR la 6 luni, actualizarea se face mai rar, ceea ce poate aduce o stabilitate mai mare față de varianta pe 3 luni.

Așadar, atunci când se spune că „ROBOR a crescut”, înseamnă că băncile se împrumută la dobânzi mai mari, iar acest lucru se vede imediat în costul ratelor. ROBOR funcționează ca un fel de termometru al încrederii dintre bănci și este componentă principală în calculul final al dobânzii.

Dobânda variabilă este formată din marja fixă a băncii și indicele ROBOR. De exemplu: dacă în contract marja este 2,5%, iar ROBOR la trei luni se situează la 6,2%, dobânda totală ajunge la 8,7%. Când ROBOR scade, scade și rata. Când crește, crește și suma de plată.

În viața de zi cu zi, acest indice înseamnă fluctuații. ROBOR poate fi modificat de mai multe ori pe an, iar în perioade instabile — precum intervalul 2022–2023 — a urcat rapid, ducând la rate considerabil mai mari față de anii anteriori.

Proiecte speciale