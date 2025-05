Actualitate Pe cine se bazează George Simion la prezidențiale. Liderul AUR, susținut de un cunoscut om de afaceri







Octavian Bădescu, fondatorul Sameday Courier, a decis să părăsească partidul AUR, însă nu a renunțat să îl susțină pe George Simion. Recent, el a explicat de ce îl va vota în cursa finală a alegerilor.

Octavian Bădescu, despre candidatura lui George Simion

Antreprenorul a adus pe piață firma de curierat Sameday și a reușit să își construiască un adevărat imperiu. În 2017, Octavian Bădescu a vândut compania către eMag. În toamna anului 2021, Octavian Bădescu a devenit membru al AUR și s-a implicat activ în planurile partidului.

Recent, el a decis să părăsească partidul și să își îndrepte atenția asupra afacerilor.

„În prezent sunt investitor și consultant în imobiliare, independent financiar, mă axez pe proiectele Freedom Group și Banca de Minute (care este un proiect social), particip la emisiuni televizate, scriu, am un canal de YouTube și nu mai sunt membru al vreunui partid”, a declarat el, potrivit Hotnews.

De ce îl votează pe liderul AUR

Omul de afaceri a mărturisit că va vota cu George Simion și a criticat actuala clasă politică. „Am căutat să ajut partidul în planul politicilor economice și în planul comunicării publice. În turul 2 voi vota George Simion întrucât, spre deosebire de Nicușor Dan și partidele care îl susțin, am fost de aceeași parte a baricadei în perioada de trista amintire a prigoanei din 2020-2022”, a adăugat el.

Antreprenorul a explicat ce așteptări are de la partidul AUR.

„Iar după alegeri voi susține AUR în măsura în care viziunea economică a partidului, politicile monetare, fiscale și reglementative vor fi apropiate de ceea ce susțin și eu de ani de zile. În măsura în care voi fi solicitat, probabil că voi ajuta, nu e nevoie sa fiu membru de partid pentru asta, dar am îndoieli ca acest lucru se va întâmpla”, a continuat el.

Octavian Bădescu, despre programul economic prezentat de George Simion

Fondatorul Sameday a subliniat că a avut o contribuție în ceea ce privește programul economic al AUR.

„Este perfectibil, personal îl văd cam etatist pentru gustul meu. Am fost solicitat să contribui și am avut contribuții, însă partidul a preferat o abordare mai puțin clasic liberală și mai puțin reformatoare decât am propus eu. Dar există anumite inclinații către o formă de patriotism economic, deci linia e similară, obiectivele. Privind maniera de atingere a obiectivelor însă există diferențe, fără îndoială”, a mai spus antreprenorul.

De asemenea, omul de afaceri a vorbit și despre schimbările de care România are nevoie.

„Cu o schimbare măcar putem spera la o modificare de traiectorie, însă nu sunt foarte optimist. Nu cred că AUR sau Simion, dacă ar deține puterea, ar face mai rău decât fac actualii guvernanți”, a mai spus fondatorul Sameday.

Întrebat ce nemulțumiri a avut din postura de antreprenor înainte de a intra în partid, Octavian Bădescu a răspuns ferm:

„Am intrat pentru a sprijini o posibilă voce politică a libertății individuale și economice. Doar viitorul va demonstra dacă acest deziderat se va realiza, eu sper în continuare că da, cu sau fără mine, nu am fost niciodată un factor de decizie sau de mare influență în partid, sincer vorbind”.

Decizii favorabile pentru mediul de afaceri

Potrivit antreprenorului, Executivul ar trebui să vină cu măsuri în avantajul mediului de afaceri. „Pe scurt – ajustări semnificative ale politicii monetare, fiscale și reglementative. Stoparea sărăcirii prin inflație, mutarea poverii fiscale, a suportării costurilor comune din societate, de la generatorii de resurse, la consumatorii acestora, creșterea competiției prin dereglementare și descentralizare”, a explicat el.

Cheltuieli tot mai mari

Omul de afaceri a menționat că a susținut întotdeauna o mutare a impozitării din zona veniturilor persoanelor fizice în zona impozitării deținerii și consumului de resurse naturale brute, precum și reducerea cheltuielilor publice și aplicarea unei discipline monetare și fiscale stricte.

„Am susținut mereu o mutare a impozitării din zona veniturilor persoanelor fizice în zona impozitării deținerii și consumului de resurse naturale brute, am susținut diminuarea cheltuielilor publice, disciplina monetară și fiscală. Oricât ar crește veniturile statului, cheltuielile cresc mai mult și mai rapid, istoria o demonstrează. Din păcate drumul pe care ne aflăm ne duce către servitute, ca să il citez pe Hayek.

La final, antreprenorul a subliniat că nu are temeri legate de venirea unui guvern AUR.

„Nu am temeri, dimpotrivă, nu ar fi rău, sunt singurii care, teoretic, ar putea întoarce masa”, a încheiat omul de afaceri.