Sport Ilie Dumitrescu și-a deschis sufletul. Fostul internațional a vorbit despre pierderea părinților







Ilie Dumitrescu este unul dintre marii fotbaliști care a avut o contribuție importantă la performanțele Generației de Aur. După retragerea din activitate a intrat în afaceri și, totodată, a devenit analist defotbal.

Fostul mare fotbalist, în vârstă de 55 de ani, a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut, în special cu prilejul pierderii părinților. El și-a deschis sufletul și a rememorat suferințele prin care a trecut.

Ilie Dumitrescu, confesiune în direct

Analistul de fotbal a vorbit despre suferința pe care i-a provocat-o pierderea părinților. Ilie Dumitrescu a făcut referire la momentele în care au murit, mai întâi mama, iar apoi tatăl său. În acest context, și-a amintit de eforturile pe care le-au făcut părinții pentru ca el să ajungă un jucător de fotbal apreciat.

Atunci când i-a murit și tatăl, și-a amintit fostul mare fotbalist a avut sentimentul că a rămas singur pe lume. În plus, și-a reproșat că nu a petrecut mai multă vreme alături de părinți. Ilie Dumitrescu spune că îl va marca toată viața întrebarea dacă a făcut suficient de mult pentru părinții săi, pentru a-i mulțumi.

„Ăsta a fost sentimentul meu atunci (că a rămas singur pe lume - n. red.). Și mai e o chestie care mă va urmări toată viața. Sunt lucruri, și îi sfătuiesc pe cei care au părinții în viață să profite și să stea cât mai mult, să-i iubească cât mai mult pe părinți. Eu o să merg tot timpul cu chestia asta în cap: că n-am putut să fac mai mult pentru ei. E o chestie care o să mă urmărească toată viața”, a mai spus fostul mare fotbalist.

Amintirile din perioada copilăriei

Fostul fotbalist din Generația de Aur, Ilie Dumitrescu, și-a amintit, în acest context, despre copilăria sa, despre sacrificiile pe care le făceau ai săi, din familie pentru ca el să poată juca fotbal.

„Apropo de mama, eram trei la părinți. Cea mai bună bucată mi-o dădea mie că aveam antrenament... Sau mie îmi dădea carne că aveam antrenament și lor nu le dădea”, și-a amintit fostul jucător de fotbal.

Ilie Dumitrescu a subliniat că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp cu familia. Însă fotbalul, cariera de jucător profesionist l-a purtat pe diferite meleaguri. El spune că și-ar fi dorit să-și ajute părinții să urmeze un regim de viață care să le prelungească viața. Însă, nefiind lângă ei, nu a putut face acest lucru.

„Mi-aș fi dorit să stau mai mult cu ei, am fost plecat... Cumva să... De exemplu eu nu mănânc carne, unt, ouă, brânză, nimic, de opt ani... Zahăr, de nu știu când... Dar am început să mai gust câte ceva mic, un desert... Ideea era să le pot da niște sfaturi, în zona de nutriție, de mișcare, să le pot prelungi cât mai mult viața”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit Iamsport.

Ilie Dumitrescu are patru copii

Fostul jucător de fotbal are patru copii, din relațiile pe care le-a avut. Astfel, el are doi copii cu prima soție, cu Nela, pe Dani şi pe Sică. Din relația cu Letiţia Badea, mai are doi copii, pe Toto şi pe Mayra-Daria. Alături de aceștia din urmă a apărut și la avanpremiera documentarului despre Generația de Aur.

Ca fotbalist a cunoscut consacrarea cu Steaua București, echipă de la care s-a transferat în Anglia, la Tottenham. A mai jucat în Spania și Mexic.

Ilie Dumitrescu a făcut parte din lotul echipei naționale a României cu care a obținut calificarea în sferturile de finală la Mondialul din 1994.

După ce a lăsat ghetele de fotbal, a activat ca antrenor, o perioadă. A pregătit printre altele echipele grecești AEK Atena și PAOK Salonic, dar și fosta sa echipă,Steaua București.