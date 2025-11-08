Top Gear a rămas fără o figură legendară, după ce Quentin Willson a murit la 68 de ani

Celebrul jurnalist auto britanic Quentin Willson, cunoscut pentru rolul său în emisiunile Top Gear și Fifth Gear, a încetat din viață la vârsta de 68 de ani. Anunțul decesului a fost confirmat sâmbătă, 20 iulie 2025, de familia sa, potrivit BBC. Fostul prezentator fusese diagnosticat cu cancer pulmonar.

Quentin Willson a fost una dintre figurile emblematice ale jurnalismului auto britanic. A debutat la emisiunea Top Gear de la BBC în anul 1991 și a făcut parte din echipa de prezentatori timp de un deceniu, până în 2001. A lucrat alături de Jeremy Clarkson, înainte ca Top Gear să cunoască transformarea care a propulsat-o la nivel internațional.

După plecarea de la BBC, Willson a continuat în aceeași direcție, prezentând Fifth Gear la Channel 5. A fost implicat și în alte proiecte de televiziune, precum „The Car's the Star” și „Classic Car Show”.

BBC amintește că Quentin Willson era recunoscut pentru stilul său ironic, tonul tranșant și recenziile acide. De asemenea, avea o capacitate deosebită de a face legătura între automobile și realitatea economică și socială a vremurilor.

În ultimii ani, Willson s-a remarcat prin activismul său în domeniul energiei și al mobilității durabile. A fost unul dintre promotorii timpurii ai vehiculelor electrice în Marea Britanie și a susținut activ mașina electrică EV1, produsă de General Motors, încă din anii ’90.

„A demonstrat că era întotdeauna înaintea vremurilor”, a transmis familia sa într-un comunicat.

„Mai recent, a lucrat neobosit pentru a face vehiculele electrice accesibile pentru toată lumea.”

A condus și campania FairFuel, o inițiativă care milita pentru reducerea accizelor la combustibili și promovarea unor politici echitabile pentru șoferi.

În comunicatul transmis presei, familia a declarat:

„Quentin a adus bucuria automobilismului, de la motoarele cu combustie la cele electrice, în sufrageriile noastre.”

„Golul pe care l-a lăsat nu poate fi umplut. Cunoștințele lui nu au fost doar învățate, ci trăite; o bibliotecă de experiență acum dincolo de atingerea noastră…”

„Quentin va fi profund regretat de familia sa, prieteni și de toți cei care l-au cunoscut personal și profesional.”

Acesta era tatăl a trei copii și s-a născut în orașul Leicester, fiind descris de apropiați ca „un adevărat tezaur național” și „un apărător autentic al consumatorilor”.

Pe lângă aparițiile din emisiunile auto, Quentin Willson a participat și la show-ul de divertisment „Strictly Come Dancing” în anul 2004. A rămas în istoria programului printr-un moment inedit: a primit doar 8 puncte pentru o rutină, cel mai mic scor acordat vreodată de jurați în cadrul emisiunii.

De-a lungul carierei sale, Willson a publicat mai multe cărți despre industria auto și a fost o voce respectată în presa britanică.