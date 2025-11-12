Victor Ponta, despăgubiri reduse pentru dosarul „Turceni-Rovinari”

Fostul premier Victor Ponta va primi aproximativ 100.000 de lei de la stat, în urma achitării sale în Dosarul „Turceni-Rovinari”, sumă de zece ori mai mică decât despăgubirile pe care le solicitase inițial. Tribunalul București a precizat că despăgubirea nu se datorează unei anchete excesive, ci duratei exagerat de mari a procesului.

În cererea inițială, Ponta solicita peste 1,5 milioane de lei pentru prejudicii morale și materiale, vizând atât procurorul Jean Uncheșelu, cât și Ministerul Finanțelor.

Dosarul, mediatizat pe scară largă, îl viza și pe Dan Șova și mai mulți directori de la complexurile energetice Turceni și Rovinari, acuzați de abuz în serviciu și contracte ilegale de consultanță juridică. Victor Ponta fusese achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Ponta a primit 100.000 de lei pentru prejudiciu cauzat prin încălcarea termenului rezonabil al dosarului penal și 24.706,50 lei cu titlu de daune materiale, plus plata dobânzii legale aferente de la 26 aprilie 2024 până la plata efectivă. Victor Ponta solicita inițial peste 1,5 milioane de lei despăgubiri de la procurorul Jean Uncheșelu, dar instanța i-a acordat o sumă de zece ori mai mică.

În perioada 2007-2008, conducerea celor două termocentrale ar fi încheiat contracte de consultanță juridică cu casa de avocatură a lui Dan Șova, unde Ponta era colaborator, fără a respecta procedura de atribuire competitivă. Procurorii reținuseră peste un milion de euro drept prejudiciu pentru complexuri și în beneficiul societății civile de avocați.