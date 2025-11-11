Victor Ponta: În România s-a creat o cultură de distrugere a liderilor și sistemul preferă să aibă în funcții importante oameni care nu au personalitate

Prezent la lansarea cărții fostului premier Adrian Năstase, Victor Ponta a vorbit în exclusivitate pentru EVZ despre importanța leadershipului în politică, dar și în toate domeniile sociale și economice. Fostul lider PSD subliniază că, deși România a avut lideri puternici în trecut, precum Ion Iliescu și Adrian Năstase, aceste exemple au generat, paradoxal, o cultură de critică și distrugere a acestora.

Potrivit fostului candidat la prezidențiale, leadershipul influențează stabilitatea instituțiilor și capacitatea unui stat de a răspunde provocărilor. Victor Ponta mai spune că liderii nu sunt importanți doar pentru funcțiile pe care le ocupă, ci pentru modul în care inspiră și mobilizează echipele, cum gestionează conflictele și cum pun în aplicare reformele care pot transforma societatea.

„Leadershipul nu e important doar pentru politică, ci pentru toate domeniile. Din păcate, tocmai poate pentru că am avut lideri puternici, așa cum a fost domnul Iliescu și domnul Năstase în România, s-a creat o cultură de distrugere a liderilor și sistemul preferă să aibă în funcții importante oameni care nu au personalitate și capacitatea de a conduce. Am simțit-o toți pe pielea noastră. Din păcate, atunci când apar oameni într-adevăr capabili, se unesc toate forțele răului împotriva lor”, a explicat el.

Fostul prim-ministru a comparat România cu Statele Unite, unde, spune el, chiar și un lider contestat precum Donald Trump a reușit să câștige alegerile.

„Și în America a fost la fel, însă ei au reușit să câștige. Donald Trump a câștigat împotriva sistemului. Am câștigat și noi în 2012, după care sistemul și-a revenit. E o realitate a zilelor noastre. Ne lipsesc liderii bine pregătiți”, a mai spus fostul lider PSD.

În viziunea lui Victor Ponga, România are nevoie urgentă de lideri autentici, pregătiți și curajoși, care să nu se lase intimidați de presiuni și să pună în aplicare schimbările necesare pentru progresul țării. Leadershipul, consideră fostul premier, nu este doar un atribut politic, ci un element fundamental pentru dezvoltarea oricărei societăți.