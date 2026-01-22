Fraudă de milioane la MAE: DNA face percheziții de amploare

Anchetatorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Secția a II-a, au demarat joi dimineață o serie de percheziții la domiciliile unei foste contabile a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și la locuințele unor persoane suspectate că ar fi colaborat cu aceasta, într-un dosar ce vizează presupuse fapte de delapidare, potrivit știripesurse.

Conform informațiilor obținute, contabila ar fi pus la cale, timp de aproximativ 12 ani, o schemă financiară prin care ar fi sustras peste opt milioane de lei din fondurile instituției. Anchetatorii susțin că banii ar fi fost transferați unor foști militari, sub formă de salarii, deși aceștia nu erau angajați ai MAE.

Investigația DNA urmărește să clarifice modul în care au fost derulate aceste tranzacții și să stabilească întreaga rețea de persoane implicate. Verificările includ analiza documentelor contabile, a operațiunilor bancare și a altor probe relevante pentru stabilirea vinovăției.

După finalizarea perchezițiilor, suspecții vor fi ridicați și aduși la sediul central al DNA pentru audieri, conform procedurilor legale în vigoare. Sursele judiciare precizează că perchezițiile se desfășoară simultan la trei locații, ceea ce indică amploarea presupusei fraude și numărul extins de persoane vizate.

Ancheta pune accent și pe identificarea eventualelor complicități interne și externe care ar fi facilitat deturnarea fondurilor. Autoritățile verifică dacă mecanismele de control ale ministerului au fost ocolite sau manipulate pentru a permite astfel de tranzacții ilegale.

Specialiștii DNA subliniază că persoanele vizate sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei decizii judecătorești definitive. Perchezițiile de joi reprezintă o etapă crucială pentru strângerea probelor și construirea unui dosar solid, care să permită stabilirea responsabilităților în cadrul instituției.

Sursele judiciare au mai menționat că anchetatorii urmăresc să reconstruiască întreaga traiectorie a sumelor deturnate, pentru a identifica eventuale nereguli și a aduce claritate asupra modului în care fondurile publice au fost compromise.