Șir de nereguli la Metrorex. Contractele, salariile și pierderile au ajuns în vizorul Ministerului Transporturilor

Metrou. Sursa foto: Wikipedia
Corpul de control al Ministerului Transporturilor a efectuat verificări la Metrorex, iar rezultatele indică o serie de nereguli importante legate de modul în care compania a fost administrată în ultimii ani, atât din punct de vedere financiar, cât și în ceea ce privește contractele și utilizarea patrimoniului public. Cheltuielile cu personalul au crescut semnificativ în ultimii ani, potrivit unui comunicat al Ministerului.

Cheltuieli în creștere în ciuda reducerii numărului de angajați

Raportul arată că, în 2024, cheltuielile cu salariile au crescut semnificativ, deși numărul angajaților a scăzut față de anul precedent.

În același timp, cheltuielile cu personalul au urcat la 925,7 milioane de lei, față de 854,2 milioane de lei în 2023, în condițiile în care numărul angajaților a scăzut de la 5.211 la 5.003.

„Indicatorii de performanţă pentru conducerea Metrorex nu au fost obiectivi. În plus, mulţi indicatori nu au fost indepliniţi. În plus, în 2024 cheltuielile cu personalul au crescut la 925,7 milioane lei față de 854,2 milioane lei în 2023, deși numărul de angajați a scăzut de la 5.211 la 5.003 (mulţi oameni au ieşit la pensie)”, arată reprezentanții Ministerului.

Ministerul Transporturilor

Ministerul Transporturilor. Sursa foto: Facebook

Nereguli privind utilizarea unui teren din Depoul Ciurel

Reprezentanții Ministerului au găsit și probleme legate de un teren aflat în incinta Depoului Ciurel, proprietate publică a statului, care ar fi fost utilizat fără drept prin intermediul unor contracte de parteneriat.

Potrivit raportului, sindicatul ar fi închiriat spațiul unor firme private fără a avea dreptul legal de administrare, iar prejudiciul rezultat în acest caz este estimat la aproximativ 800.000 de lei.

Întârzierile administrative de la Metrorex au generat pierderi

Inspectorii au constatat că există pierderi financiare cauzate de întârzieri administrative, în special în ceea ce privește semnarea unui act adițional la contractul pentru reducerea personalului de pază.

Din cauza acestor întârzieri, Metrorex ar fi pierdut circa 2,7 milioane de lei într-o perioadă de câteva luni, în condițiile în care reducerea efectivelor fusese deja agreată cu firmele de pază.

Terminalul Străulești funcționează în pierdere

Raportul mai evidențiază pierderi semnificative la terminalul Străulești, unde veniturile lunare din parcări și bilete au fost de aproximativ 53.000 de lei, în timp ce cheltuielile necesare funcționării s-au ridicat la 429.000 de lei. Diferența indică pierderi lunare de peste 376.000 de lei pentru această facilitate.

Documentul mai arată că Metrorex ar fi încheiat 61 de contracte de închiriere în valoare totală de aproximativ 228 de milioane de euro prin atribuire directă, cu posibile încălcări ale legislației. De asemenea, este menționat faptul că activitatea unui centru de sănătate și securitate în muncă s-ar fi desfășurat timp de 26 de ani fără autorizație sanitară, fără ca situația să fie remediată.

Discuții privind majorarea prețului biletului de metrou

În paralel, se discută despre posibila creștere a tarifului unei călătorii cu metroul la 7 lei, de la 5 lei în prezent, începând cu 1 mai. Decizia a fost aprobată la nivelul Consiliului de Administrație al Metrorex, însă reprezintă în acest moment o propunere care urmează să fie analizată de autorități, inclusiv din perspectiva sustenabilității financiare.

Ultima majorare a tarifelor a avut loc în ianuarie 2025, când prețul unei călătorii simple a crescut de la 3 la 5 lei, iar abonamentele au fost ajustate corespunzător.

