Interior opulent inspirat de Castelul Peleș la vila lui Gradu Cârpaci, descoperit de polițiștii români: Mulți bani, lucruri de valoare

Polițiștii DIICOT au percheziționat vila deținută de Ileana și Gradu Cârpaci din Timișoara. Imaginile arată, potrivit libertatea.ro, un interior inspirat de Castelul Peleș, cu lemn sculptat, decorațiuni aurite și o baie luxuoasă.

Joi, 12 martie 2026, polițiștii de la Crimă Organizată împreună cu procurorii DIICOT au descins într-o vilă situată în centrul Timișoarei, proprietate a soților Ileana și Gradu Cârpaci. Acțiunea a fost realizată la cererea autorităților germane, care îi acuză pe cei doi că ar fi transformat un român din Germania într-un sclav și că l-ar fi constrâns să îi doneze lui interlopului un rinichi.

Imaginile surprind un interior ce încearcă să reproducă atmosfera Castelului Peleș. Pereții sunt placați cu lemn sculptat, iar în holul principal se află o copie a picturii cu regina Elisabeta, semnată de pictorul francez Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ. Originalul se află în sala de concerte a Castelului Peleș.

Baia de mari dimensiuni este iluminată de un candelabru imens, iar pereții, faianța și gresia au nuanțe de albastru, completate de detalii aurite, inclusiv caloriferele și robineții. În centrul încăperii se află un jacuzzi, iar în fața toaletei și a bideului este așezată o canapea. Două chiuvete, fiecare cu scaune tapițate colorat și cu picioare aurite, completează decorul. Câteva flori artificiale, portocalii și roșii, sunt plasate lângă geam, oferind un accent de culoare.

Un expert anonim consultat de sursa citată a declarat că lemnul folosit în amenajare este probabil nuc și stejar. Specialistul a precizat că este vorba despre „o casă de mulți bani, dar stilul este eclectic”. Referindu-se la decor, acesta a menționat că interiorul „conține multe lucruri de valoare (lambriuri, plafoane, lustre), dar și kitsch-uri, în special statuetele”.

Procurorii germani îi acuză pe Ileana și Gradu Cârpaci de trafic de persoane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală gravă și amenințare. Victima, Claudiu M., ar fi fost făcută dependentă de familie, lipsită de pașaport și carte de identitate și obligată să presteze muncă pentru Cârpaci.

Sub amenințarea uciderii părinților săi din România, acesta ar fi fost constrâns să accepte donarea unui rinichi, transplantul având loc în iunie 2022, la Spitalul Universitar Freiburg am Breisgau. În timpul procedurii, victima a declarat fals că este nepotul lui Gradu Cârpaci.

Ancheta germană nu este prima care îi vizează. În urmă cu aproximativ 15 ani, soții Cârpaci au fost acuzați că au agresat-o pe avocata Carmen Obârșanu, care reprezenta un bătrân deranjat de comportamentul lor. Dosarul a fost ulterior clasat.

În 2014, Ileana Cârpaci a fost acuzată de lipsire de libertate după ce ar fi luat cu forța o fată de 14 ani, pentru a i-o da fiului său, Ricardo. După două săptămâni, părțile au ajuns la un acord în fața tribunalului comunității rome, iar fata a fost restituită părinților.