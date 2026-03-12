Una dintre locuințele familiei Cîrpaci, percheziționată. Doi membri ar fi ținut în sclavie un bărbat și l-ar fi obligat să le doneze un rinichi

Una dintre locuințele familiei de romi Cîrpaci din Timișoara a fost percheziționată joi de polițiștii de la Crimă Organizată și de procurorii DIICOT, după ce doi membri ai familiei ar fi obligat un bărbat să le doneze un rinichi. Cei doi l-ar fi amenințat cu uciderea părinților și i-ar fi luat actele, iar intervenția chirurgicală a avut loc în Germania, unde autoritățile au constatat că este vorba despre posibile infracțiuni și au deschis o anchetă.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, citate de News.ro, autoritățile din Munchen, Germania, au emis un mandat de percheziție pentru locuința familiei Gradu și Ileana Cârpaci din Timișoara, iar în baza acestuia polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT Timișoara au verificat domiciliile celor doi.

Autoritățile germane îi acuză pe doi membri ai familiei Cîrpaci că ar fi ținut în sclavie un bărbat și l-ar fi obligat să își doneze un rinichi pentru Gradu Cîrpaci, care suferea de o boală renală. Potrivit anchetatorilor, cei doi l-ar fi cazat într-un apartament, i-ar fi luat actele și l-ar fi izolat de familia din România.

După ce l-ar fi pus să muncească în interesul lor și să semneze mai multe contracte, cei doi l-ar fi amenințat că îi ucid părinții dacă nu acceptă să îi doneze un rinichi lui Gradu Cârpaci.

Operația a avut loc într-un spital din Germania, unde donatorul a declarat că este rudă cu Gradu Cîrpaci, însă după intervenție autoritățile au avut suspiciuni și au început cercetările.

Potrivit surselor citate, cei doi membri ai familiei Cîrpaci nu au fost găsiți de autorități. Gradu și Ileana Cîrpaci sunt, în prezent, urmăriți penal pentru trafic de ființe umane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere și amenințare.