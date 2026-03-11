Percheziții într-un nou dosar de corupție la Vamă. Un broker ar fi cerut bani pentru a facilita importuri

Republica Moldova. Un broker vamal este suspectat că ar fi pretins și primit bani pentru a influența funcționari ai Serviciului Vamal în vederea facilitării procesului de import al unor produse. Cazul este investigat într-un dosar de corupție, iar în urma perchezițiilor o persoană a fost reținută pentru 72 de ore.

Mai multe percheziții au fost desfășurate miercuri, 11 martie, într-un dosar de corupție sistemică care vizează angajați ai Serviciului Vamal, reprezentanți ai unei companii de brokeraj vamal și un agent economic. Investigațiile sunt desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău.

Potrivit informațiilor oferite de CNA, ancheta vizează activitatea presupus ilegală a unui broker vamal care ar fi pretins și primit bani de la reprezentantul unui agent economic. În schimbul acestor sume, brokerul ar fi promis că va influența funcționari ai Serviciului Vamal pentru a facilita validarea declarațiilor vamale în procesul de import al unor produse.

„Acțiunile de urmărire penală vizează activitatea presupus ilicită a unui broker vamal, care ar fi pretins și primit de la reprezentantul unui agent economic mijloace financiare ce nu i se cuvin. În schimbul acestora, brokerul ar fi promis influențarea unor angajați ai Serviciului Vamal pentru a facilita validarea declarațiilor vamale în procesul de import al unor produse”, precizează reprezentanții CNA.

În urma măsurilor speciale de investigație și a perchezițiilor efectuate, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore. Aceasta urmează să fie plasată în izolatorul de urmărire penală al CNA.

Totodată, alte patru persoane sunt cercetate în stare de libertate, printre acestea numărându-se și angajați ai Serviciului Vamal. Anchetatorii urmează să stabilească rolul fiecărei persoane implicate în schema investigată.

Reprezentanții CNA menționează că acțiunile de urmărire penală continuă, iar scopul acestora este documentarea completă a cazului și identificarea tuturor persoanelor implicate.

„Acțiunile continuă sub conducerea procesuală a procurorilor Procuraturii municipiului Chișinău, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea tuturor persoanelor implicate”, au precizat reprezentanții instituției.

În contextul perchezițiilor desfășurate în acest dosar, Serviciul Vamal a anunțat că oferă suport deplin instituțiilor responsabile pentru documentarea completă a cazului.

Reprezentanții instituției au subliniat că vor continua să coopereze cu organele de anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și aplicarea măsurilor legale care se impun.

„În contextul acțiunilor de urmărire penală desfășurate de Centrul Național Anticorupție și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău într-un dosar de corupție sistemică, în care sunt vizate inclusiv persoane din cadrul Serviciului Vamal, instituția informează că oferă suport deplin în vederea documentării complete a cazului”, au declarat reprezentanții Serviciului Vamal.

Serviciul Vamal reiterează că menținerea integrității în sistem rămâne o prioritate, iar orice manifestare de corupție este tratată cu maximă seriozitate.

„Serviciul Vamal va continua să conlucreze cu instituțiile competente pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și aplicarea măsurilor legale care se impun. Reiterăm că toleranța zero față de manifestările de corupție rămâne un principiu ferm al instituției, iar în sistem trebuie să activeze persoane corecte și integre”, au subliniat reprezentanții instituției.

Totodată, autoritățile amintesc că toate persoanele vizate în cadrul acestui dosar beneficiază de prezumția nevinovăției, conform prevederilor legislației în vigoare, până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanța de judecată.