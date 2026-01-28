Corupție la Leușeni–Albița și Oancea–Cahul. Șapte vameși suspectați că cereau mită de până la 1.000 de euro pentru a evita controalele

Republica Moldova. Șapte funcționari vamali de la punctele de trecere a frontierei Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de implicare într-o schemă de corupție prin care ar fi cerut mită de la transportatori pentru a evita controalele vamale.

Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), perchezițiile au fost efectuate în comun cu procurorii din Cahul, în cadrul unei cauze penale inițiate pentru corupere pasivă. Oamenii legii susțin că vameșii ar fi profitat de funcțiile deținute și ar fi cerut și primit bani de la șoferii de microbuze și camioane care transportau pasageri și colete peste frontieră.

Conform anchetatorilor, sumele solicitate ajungeau până la 1.000 de euro și erau cerute în schimbul evitării verificărilor vamale sau pentru a permite introducerea în Republica Moldova a unor mărfuri fără a fi declarate oficial.

CNA precizează că mai multe episoade de cerere și primire de mită au fost documentate pe parcursul investigațiilor. În unele cazuri, banii ar fi fost transmiși sub control legal, fiind ulterior ridicați de către ofițerii anticorupție. Acțiunile ilegale ar fi avut loc pe parcursul anului trecut, iar schema ar fi funcționat în mod repetat.

După perchezițiile desfășurate în cursul zilei de astăzi, cei șapte funcționari vamali urmează să fie audiați și plasați în izolator pentru 72 de ore, timp în care procurorii vor decide asupra aplicării măsurilor preventive.

Serviciul Vamal anunță că a inițiat o anchetă internă în paralel cu investigațiile penale. „Faptele investigate de CNA vizează episoade documentate pe parcursul anului trecut. Conducerea Serviciului Vamal a inițiat o anchetă internă pentru a clarifica toate circumstanțele și pentru a preveni orice practici neconforme în activitatea autorității”, se arată într-un comunicat oficial.

Instituția dă asigurări că va pune la dispoziția organelor de drept toate informațiile necesare și declară că susține ferm eforturile de combatere a corupției. Investigațiile continuă pentru a identifica și alte persoane care ar putea fi implicate în aceeași schemă ilegală.