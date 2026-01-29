Corupție la Vama Giurgiulești. Doi angajați cercetați pentru mită de la transportatori

Republica Moldova. Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt cercetați penal pentru acte de corupție. Aceștia ar fi pretins și primit mită de la transportatori în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2026. Potrivit Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI (SPIA), angajații ar fi solicitat sume de bani pentru a facilita procesul de vămuire, inclusiv prin înregistrarea în documentele vamale a informațiilor false privind cantitatea sau tipul mărfurilor, majoritatea reprezentând articole de îmbrăcăminte.

În cadrul anchetei, în urma perchezițiilor corporale efectuate asupra unuia dintre inspectorii vamali, au fost ridicate probe relevante care urmează a fi analizate.

„Ce aveți aici?” „Produse.” „Doi lei și ai plecat.” „Am doar lei scoși de pe card.” „În lei, atunci.” „Hai încolo.” „Vin, vin. 100 de euro?” „200 am spus.” „Nu, ce-i cu tine. De unde atât?” „150 și ai plecat.”

Investigațiile continuă pentru a stabili toate circumstanțele și a identifica toate persoanele implicate în schema de corupție de la vamă.

Reținerea celor doi angajați ai postului vamal Giurgiulești are loc la o zi după ce alți șapte funcționari vamali de la punctele de trecere Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia sunt suspectați că ar fi solicitat mită de la transportatorii de pasageri și colete pentru a ocoli controalele vamale.

Procuratura a anunțat că, pentru cinci dintre cei șapte vameși reținuți, va solicita arest preventiv pentru 30 de zile. În cazul unei persoane se va cere arest la domiciliu, iar al șaptelea învinuit a fost eliberat din cauza problemelor de sănătate.

Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), perchezițiile au fost efectuate în comun cu procurorii din Cahul, în cadrul unei cauze penale inițiate pentru corupere pasivă. Oamenii legii susțin că vameșii ar fi profitat de funcțiile deținute și ar fi cerut și primit bani de la șoferii de microbuze și camioane care transportau pasageri și colete peste frontieră.

Investigațiile în ambele cazuri continuă pentru a stabili toate circumstanțele și a identifica toate persoanele implicate în schemele de corupție de la frontieră. Autoritățile subliniază că aceste acțiuni fac parte dintr-un program mai amplu de combatere a corupției în vamă și de asigurare a integrității serviciilor publice.

CNA precizează că mai multe episoade de cerere și primire de mită au fost documentate pe parcursul investigațiilor. În unele cazuri, banii ar fi fost transmiși sub control legal, fiind ulterior ridicați de către ofițerii anticorupție. Acțiunile ilegale ar fi avut loc pe parcursul anului trecut, iar schema ar fi funcționat în mod repetat.

Serviciul Vamal anunță că a inițiat o anchetă internă în paralel cu investigațiile penale. „Faptele investigate de CNA vizează episoade documentate pe parcursul anului trecut. Conducerea Serviciului Vamal a inițiat o anchetă internă pentru a clarifica toate circumstanțele și pentru a preveni orice practici neconforme în activitatea autorității”, se arată într-un comunicat oficial.