Doi compuși din cannabis, utili în boala hepatică ce afectează o treime dintre adulți. „Baterie de rezervă pentru ficat”

Compușii nepsihoactivi din cannabis, cannabidiolul (CBD) și cannabigerolul (CBG), reduc grăsimea hepatică și îmbunătățesc sănătatea metabolică în boala ficatului gras non-alcoolic (MASLD), care afectează o treime dintre adulți, arată un studiu al Hebrew University, citat de foxnews.com.

Cercetătorii de la Hebrew University of Jerusalem au descoperit că doi compuși din cannabis pot oferi un nou tratament pentru cea mai răspândită afecțiune cronică a ficatului din lume. Studiul, publicat în British Journal of Pharmacology, arată că cannabidiolul (CBD) și cannabigerolul (CBG) reduc semnificativ grăsimea hepatică și îmbunătățesc sănătatea metabolică în modele experimentale.

CBD este cel mai studiat compus neintoxicant al plantei, în timp ce CBG este un precursor mai puțin întâlnit din care se formează CBD. Spre deosebire de tetrahydrocannabinol (THC), componenta psihoactivă principală din cannabis, acești compuși nu produc efecte euforizante, ceea ce îi recomandă pentru tratamente medicale pe termen lung.

Afecțiunea cunoscută sub numele de boala ficatului gras non-alcoolic (n.r. Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease - MASLD) afectează aproximativ o treime dintre adulții din întreaga lume. Legată strâns de obezitate și rezistența la insulină, boala are puține tratamente medicamentoase aprobate, iar pacienții se bazează în mare măsură pe schimbări de stil de viață care sunt greu de menținut pe termen lung.

„Descoperirile noastre identifică un nou mecanism prin care CBD și CBG îmbunătățesc energia hepatică și funcția lizozomilor”, a declarat Joseph Tam, directorul Multidisciplinary Center for Cannabinoid Research de la Hebrew University.

Studiul a evidențiat un proces denumit „remodelare metabolică”, în cadrul căruia compușii din cannabis au creat o adevărată „baterie de rezervă” pentru ficat prin creșterea nivelurilor de fosfocreatină, o moleculă de înaltă energie prezentă în celulele musculare. Această rezervă energetică ajută ficatul să funcționeze mai bine chiar și în condițiile unei diete bogate în grăsimi.

Cercetătorii au observat, de asemenea, că CBD și CBG au restabilit activitatea cathepsinelor, enzime care acționează în „centrele de reciclare” ale celulelor pentru a descompune grăsimile și deșeurile nocive. Astfel, ficatul poate elimina mai eficient lipidele periculoase, inclusiv trigliceridele și ceramidele, care provoacă inflamație.

Deși ambii compuși au fost eficienți, CBG a avut rezultate mai robuste în reducerea masei totale de grăsime corporală, scăderea colesterolului și îmbunătățirea sensibilității la insulină.

Studiul deschide astfel o nouă direcție pentru utilizarea compușilor vegetali în tratarea bolilor metabolice, concentrându-se pe modul în care celulele gestionează energia și deșeurile.

Cercetătorii au subliniat că studiul a fost realizat în mediu controlat și că sunt necesare studii clinice suplimentare pentru a determina aplicabilitatea tratamentului la oameni. Alte cercetări recente au arătat că utilizarea cannabisului ca instrument medical ridică unele probleme.

O analiză majoră publicată în JAMA a examinat peste 2.500 de lucrări științifice din ultimii 15 ani și a arătat că există un decalaj semnificativ între percepția publică și dovezile științifice privind eficiența cannabisului pentru majoritatea afecțiunilor.

„Ori de câte ori o substanță este utilizată pe scară largă, rezultatele pot fi foarte variate”, a declarat Alex Dimitriu, specialist în psihiatrie și medicină a somnului. „Acest studiu arată că această substanță folosită pe scară largă nu este un panaceu”, a completat el.

Potrivit recenziei din Journal of the American Medical Association (JAMA), dovezile solide susțin utilizarea medicamentelor pe bază de canabinoizi aprobate de Agenția pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) pentru cazuri specifice, precum pierderea poftei de mâncare asociată cu HIV/SIDA, greața și vărsăturile provocate de chimioterapie sau anumite forme severe de epilepsie pediatrică. Oricine dorește să utilizeze marijuana în scop medical ar trebui să discute cu un medic despre riscurile și beneficiile posibile.