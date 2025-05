Actualitate Scapi de colesterol cu un singur ingredient. Schimbările apar rapid







Din cauza alimentației, multe persoane au colesterolul mărit și se confruntă cu diferite probleme de sănătate. Potrivit specialiștilor, colesterolul poate fi scăzut în câteva zile cu ajutorul unui ingredient esențial.

Poți scăpa de colesterol cu ajutorul acestui ingredient

Un studiu publicat în The American Journal of Clinical Nutrition arată că fibrele solubile joacă un rol important în reducerea colesterolului LDL, sau „colesterolul rău”. Amanda Sauceda, nutriționist și fondatoarea platformei The Mindful Gut, explică faptul că fibrele funcționează ca un burete, captează colesterolul și îl împiedică să ajungă în.

„Fibrele solubile acționează ca un burete: formează un gel în sistemul digestiv care captează o parte din colesterol și îl împiedică să ajungă în sânge”, a explicat nutriționistul.

Alimentația sănătoasă, rol esențial

Printre cele mai bune surse de fibre solubile se numără ovăzul, merele, lintea, fasolea, morcovii și cerealele integrale. Aceste alimente sunt recomandate de specialiști deoarece furnizează un aport adecvat de fibre și sunt bogate în compuși bioactivi care susțin sănătatea inimii.

Conform Asociației Americane a Inimii, este recomandat să mănânci zilnic 25-30 de grame de fibre. Pe lângă acest obicei alimentar, hidratarea este esențială, spun specialiștii.

„Adăugați în dietă una-două porții de alimente bogate în fibre pe zi și nu uitați să consumați suficientă apă. Intestinul are nevoie de timp pentru a se adapta”, a mai spus nutriționistul.

Aceasta a menționat că șapte zile sunt suficiente pentru a obține rezultate așteptate. Pe lângă tipul de alimente pe care le consumăm, cantitatea joacă și un rol important.

Nivelul ridicat de colesterol are legătură cu obiceiurile alimentare

Mesele regulate sunt esențiale pentru a preveni dezechilibrele în metabolismul lipidic. Ideal ar fi să avem o masă la fiecare trei până la cinci ore. Potrivit nutriționiștilor fructele și legume nu ar trebui să lipsească din alimentație. Nucile, avocado și uleiul de măsline sunt esențiale pentru cei care își doresc un regim alimentar echilibrat.

În schimb, alimentele procesate, deserturile lactate bogate în calorii, brânzeturile maturate, produsele de patiserie industriale și alimentele prăjite cresc nivelul colesterolului LDL (colesterolul „rău”) și intensifică inflamația cronică și favorizează formarea plăcilor de aterom.

De asemenea, mersul pe jos poate contribui la scăderea colesterolului fără medicamente. Dacă faci 30 de minute de plimbare de cel puțin cinci ori pe săptămână, îți vei proteja inima și vei menține un nivel sănătos de colesterol în sânge.