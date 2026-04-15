O nouă formă de diabet, recunoscută oficial după decenii de controverse. Poate afecta până la 25 de milioane de oameni

IDF a recunoscut oficial, în 2025, diabetul de tip 5, o formă asociată malnutriției care afectează milioane de oameni la nivel global și ridică noi provocări de diagnostic și tratament, relatează Science Alert.

După aproape șapte decenii de dezbateri în comunitatea medicală, Federația Internațională de Diabet (IDF) a recunoscut oficial, în 2025, existența unei noi forme de diabet, denumită diabet de tip 5. Organizația solicită acum altor instituții internaționale, inclusiv Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), să adopte această clasificare.

Noua formă de boală este puțin cunoscută și insuficient studiată, însă estimările arată că ar putea afecta până la 25 de milioane de persoane la nivel global. Cele mai multe cazuri sunt raportate în țări cu venituri mici și medii, unde accesul la servicii medicale este limitat.

Diabetul asociat malnutriției a fost descris pentru prima dată în 1955, în Jamaica. Ulterior, a fost aproape uitat, iar recunoașterea sa oficială a fost marcată de controverse. Deși OMS l-a inclus în anii 1980 într-o formă de clasificare, în 1999 această categorie a fost retrasă din cauza lipsei de dovezi clare.

De atunci, specialiștii nu au ajuns la un consens privind criteriile de diagnostic și metodele de tratament. Lipsa unei definiții unitare a îngreunat atât identificarea pacienților, cât și dezvoltarea unor terapii eficiente.

În prezent, diabetul este împărțit în mai multe forme. Diabetul de tip 1 este o boală autoimună care afectează producția de insulină. Diabetul de tip 2 apare din cauza rezistenței la insulină, influențată de dietă și stil de viață. Există și diabetul de tip 3c, asociat cu afectarea pancreasului, precum și diabetul gestațional, apărut în timpul sarcinii.

Diabetul de tip 5 pare să aibă o origine diferită. Acesta este legat de deficiențele nutriționale severe și a fost cunoscut anterior sub denumirea de diabet asociat malnutriției. În multe cazuri, pacienții sunt diagnosticați greșit, fiind încadrați în alte tipuri de diabet.

Studii recente, realizate atât pe animale, cât și pe oameni, indică faptul că lipsa cronică de nutrienți poate afecta dezvoltarea pancreasului și capacitatea acestuia de a produce insulină. În 2022, echipa condusă de Meredith Hawkins a identificat un profil metabolic distinct pentru această formă de diabet.

Un studiu realizat în sudul Indiei a arătat că pacienții cu această afecțiune prezintă un deficit de insulină similar cu cel din diabetul de tip 1, dar mai puțin sever. În același timp, aceștia rămân sensibili la insulină, spre deosebire de pacienții cu diabet de tip 2.

„Diabetul de tip 5 se diferențiază prin mecanismul său unic de apariție, despre care se consideră că implică o dezvoltare afectată a pancreasului, ca urmare a unor perioade îndelungate de insuficiență nutrițională”, a explicat Rahul Garg, medic la F.H. Medical College and Hospital din India.

Recunoașterea oficială a acestei forme de diabet este considerată esențială pentru îmbunătățirea tratamentului. Craig Beall, cercetător în domeniul diabetului la Universitatea din Exeter, a declarat în mai 2025: „Înțelegerea tipului specific de diabet de care suferă o persoană este esențială pentru a oferi tratamentul corect”.

Meredith Hawkins, endocrinolog și inițiator al demersului de recunoaștere globală, a atras atenția asupra impactului major al bolii: „Diabetul asociat malnutriției este mai frecvent decât tuberculoza și aproape la fel de răspândit ca HIV/SIDA, însă lipsa unei denumiri oficiale a îngreunat eforturile de diagnosticare a pacienților și de identificare a unor terapii eficiente”.

Aceasta a mai spus: „Sper că această recunoaștere oficială ca diabet de tip 5 va duce la progrese în combaterea acestei boli mult timp neglijate, care afectează grav pacienții și este adesea fatală”.

Tratamentul acestei forme de diabet necesită o abordare diferită față de celelalte tipuri. Deoarece rezistența la insulină nu este cauza principală, terapiile standard pot fi ineficiente sau chiar periculoase.

Pacienții ar putea avea nevoie de doze mici de insulină sau de metode alternative pentru stimularea secreției acesteia. Administrarea incorectă poate duce la scăderi periculoase ale glicemiei.

„Un tratament inadecvat cu insulină poate provoca hipoglicemie [scăderea nivelului de zahăr din sânge], ceea ce reprezintă un risc major, în special în zonele afectate de insecuritate alimentară și unde monitorizarea glicemiei poate fi inaccesibilă”, au explicat Hawkins și colegii săi într-o analiză publicată după recunoașterea oficială.

Decizia IDF a fost salutată de unii cercetători, care o consideră întârziată. Alții susțin că este prematură, invocând incertitudinile legate de diagnostic și diversitatea cazurilor asociate malnutriției.

Estimările privind numărul pacienților variază. Unii specialiști consideră că prevalența este în creștere, în timp ce alții susțin că este în scădere. Diferențele sunt legate în mare măsură de modul în care este recunoscută și diagnosticată boala.

În 2025, IDF a creat un grup de lucru dedicat diabetului de tip 5, coordonat de Meredith Hawkins. Obiectivele includ stabilirea unor criterii de diagnostic, dezvoltarea unor ghiduri terapeutice, crearea unui registru global și instruirea personalului medical.

Problema nu este limitată la Asia și Africa. Subnutriția devine tot mai frecventă și în anumite regiuni din America Latină și Caraibe, pe fondul unor factori economici, politici și de mediu.

„Nu există o soluție rapidă, iar lupta împotriva acestei boli va necesita cercetări suplimentare consistente și eforturi de susținere”, a declarat Hawkins.

Ea a evidențiat și impactul direct asupra pacienților: „După ce ai văzut tineri pacienți murind din cauza unui tratament inadecvat al unei forme de diabet neglijate, nu mai există cale de întoarcere”.