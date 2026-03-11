Mii de locuitori din Germania, evacuați. S-a găsit o bombă din Al Doilea Război Mondial

Mii de locuitori din Dresda, Germania, vor fi nevoiți să-și părăsească casele miercuri dimineață, după descoperirea unei bombe britanice neexplodate, datând din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit BBC. Muniția cântărește aproximativ 250 de kilograme și a fost găsită în apropierea fostului pod Carola, care s-a prăbușit în râul Elba în 2024.

Autoritățile locale au anunțat că evacuarea va trebui finalizată până la ora 9:00, iar poliția a delimitat deja zona pentru a permite desfășurarea în siguranță a operațiunii de dezamorsare. „Siguranța populației este prioritatea noastră, iar zona afectată a fost complet izolată”, a transmis poliția din Dresda.

Pentru a sprijini locuitorii evacuați, autoritățile au pregătit cazare temporară la Centrul Expozițional din Dresda. De asemenea, au fost suplimentate cursele de autobuz și tramvai pentru a facilita transportul către locația de urgență.

Incidentul marchează cea mai mare evacuare din oraș de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit pompierilor locali. Zona de securitate se întinde pe aproximativ 1.000 de metri în jurul bombei și include obiective turistice și culturale importante, precum biserica Frauenkirche și opera Semperoper, ambele simboluri ale orașului Dresda.

Această descoperire survine după ce alte patru bombe au fost găsite în același sector în timpul lucrărilor de demolare a podului Carola.

Dresda a fost grav afectată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, fiind bombardată intens de aviația britanică în februarie 1945. În atacurile care au urmat, forțele britanice și americane au lansat aproape 4.000 de tone de bombe asupra orașului, distrugând cartiere întregi și provocând mii de victime.

Autoritățile germane insistă că operațiunea de dezamorsare este complexă și necesită precauție maximă. Specialiștii din echipele de intervenție se așteaptă ca procesul să dureze mai multe ore, timp în care zona va rămâne complet închisă pentru public.