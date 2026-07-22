Autoritățile din Tokyo încearcă să adapteze regulile vestimentare la temperaturile tot mai ridicate din timpul verii și îi încurajează pe angajați să renunțe la ținutele formale în favoarea unor haine mai lejere. Astfel, bărbații sunt încurajați să meargă la birou în pantaloni scurți, potrivit BBC.

Autoritățile din Tokyo îi încurajează pe angajați să renunțe la costumul clasic și să opteze pentru ținute mai lejere, precum tricouri, pantofi sport și pantaloni scurți.

Inițiativa face parte din programul „Tokyo Cool Biz”, lansat în aprilie de guvernatoarea Yuriko Koike, care urmărește reducerea disconfortului provocat de temperaturile extreme și limitarea consumului de energie pentru răcirea clădirilor. Potrivit autorităților, scopul campaniei este de a le oferi mai multă libertate angajaților, fără a impune un anumit stil vestimentar.

La aproape patru luni de la introducerea recomandării, opiniile legate de aceasta sunt împărțite. Unii angajați spun că hainele lejere îi ajută să lucreze mai confortabil în zilele caniculare. Alții consideră că regulile nu sunt aplicate în mod egal femeilor și bărbaților.

Unele femei consideră că recomandarea nu este aplicată în mod egal, susținând că ele trebuie în continuare să respecte reguli vestimentare mai stricte decât colegii lor bărbați, inclusiv obligația de a purta dresuri.

Dezbaterea a dus și la apariția unui nou termen în mediul online: „sunehara”, folosit pentru a descrie disconfortul provocat de părul vizibil de pe picioarele colegilor.

Unele femei spun că se simt incomod atunci când colegii lor poartă pantaloni scurți și au părul de pe picioare vizibil. În același timp, tot mai mulți bărbați spun că au devenit preocupați de aspectul lor și aleg să își îndepărteze părul cu ajutorul tratamentelor cu laser.

Directorul unei clinici specializate în astfel de proceduri afirmă că numărul clienților interesați de epilarea definitivă a crescut, iar mulți dintre ei spun că o fac din considerente de etichetă la locul de muncă, nu doar din motive estetice.

Un sondaj realizat în luna iunie arată că 53,5% dintre respondenți se opun purtării pantalonilor scurți la birou, în timp ce 46,5% susțin recomandarea.

Printre principalele motive invocate de cei care resping această schimbare se numără aspectul fizic și părul corporal. Femeile au fost mai numeroase decât bărbații în rândul celor care au declarat că nu sunt de acord cu noul cod vestimentar.

Campania „Cool Biz” nu este una nouă. Ea a fost lansată în 2005, când Yuriko Koike ocupa funcția de ministru al Mediului, pentru a încuraja reducerea consumului de energie prin renunțarea la sacouri și cravate în timpul verii.

După cutremurul și tsunamiul din 2011, autoritățile au extins programul prin inițiativa „Super Cool Biz”, care a promovat măsuri suplimentare de economisire a energiei.

În această vară, Japonia se confruntă din nou cu temperaturi foarte ridicate. Meteorologii au introdus inclusiv termenul „kokusho-bi”, folosit pentru zilele în care temperaturile depășesc 40 de grade Celsius.

Potrivit celor mai recente date oficiale, șapte persoane au murit din cauza insolației într-o singură săptămână, iar peste 4.500 au ajuns la spital cu afecțiuni provocate de căldură.

Pe fondul temperaturilor ridicate și al umidității crescute, autoritățile îi îndeamnă pe oameni să se hidrateze, să folosească aerul condiționat și să evite expunerea prelungită la soare.

În același timp, în magazinele din Japonia au crescut vânzările de produse destinate combaterii caniculei, de la haine cu ventilatoare încorporate și umbrele cu protecție UV până la ventilatoare portabile și prosoape răcoritoare.