International

Japonezii au inventat frigiderul pentru oameni. Cât costă aparatul în care canicula devine mai ușor de suportat

Comentează știrea
Japonezii au inventat frigiderul pentru oameni. Cât costă aparatul în care canicula devine mai ușor de suportatFrigider oameni. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Valurile de caniculă devin tot mai intense de la un an la altul, iar în Japonia a apărut deja o soluție neobișnuită pentru cei care vor să se răcorească rapid. O companie a lansat un frigider de dimensiuni umane, în care o persoană poate intra pentru câteva minute atunci când temperaturile devin greu de suportat, arată Computerhoy.20minutos.es.

Japonezii au inventat un frigider în care poți intra pentru a scăpa de caniculă

Produsul este deja disponibil la vânzare și a fost conceput pentru utilizare profesională, în special în locurile unde angajații lucrează în condiții de căldură extremă.

Denumit Do Hiemon Box, dispozitivul este suficient de mare pentru o persoană și menține în interior o temperatură de aproximativ 15 grade Celsius. Utilizatorul intră în cabină, se așază pe un scaun și petrece câteva minute în interior pentru a-și reduce temperatura corpului.

Prețul produsului este de aproximativ 8.500 de euro, la care se adaugă taxele.

Frigiderul este fabricat de compania japoneză SDRS, specializată în echipamente frigorifice și automate de vânzare, iar comercializarea este realizată de furnizorul de echipamente industriale Trusco Nakayama.

Companiile au adaptat o tehnologie deja existentă

Dispozitivul nu a fost construit de la zero. Producătorul a pornit de la tehnologia folosită pentru frigiderele destinate băuturilor și alimentelor, eliminând rafturile și montând în schimb un scaun pentru utilizator.

Rezultatul este o cabină frigorifică destinată răcoririi rapide a persoanelor care lucrează în medii cu temperaturi foarte ridicate.

Valurile de caniculă au devenit tot mai severe în Japonia

În ultimii ani, Japonia s-a confruntat cu veri tot mai fierbinți, iar temperaturile de peste 40 de grade Celsius au devenit din ce în ce mai frecvente. Căldura extremă pune presiune atât pe populație, cât și pe angajații care își desfășoară activitatea în aer liber sau în hale industriale.

Noul produs vine în contextul în care autoritățile și companiile caută soluții pentru reducerea riscurilor asociate temperaturilor extreme.

Fenomenele extreme afectează tot mai multe regiuni ale lumii

În timp ce Japonia caută soluții pentru combaterea efectelor caniculei, alte regiuni se confruntă cu dezastre naturale provocate de vremea extremă.

În Spania, incendiile de vegetație au distrus mii de hectare și au dus la evacuarea a sute de persoane, inclusiv copii aflați într-o tabără de vară. Cel mai grav incendiu din acest an a izbucnit în provincia Zaragoza.

Și Franța se confruntă cu incendii de vegetație, pompierii intervenind pentru a limita extinderea flăcărilor care au afectat inclusiv păduri din apropierea Parisului.

În Statele Unite, fumul provenit din incendiile din Canada a determinat emiterea unor alerte privind calitatea aerului în mai multe state. Totodată, Texas se află în stare de urgență după inundațiile provocate de ploile torențiale, care au făcut victime, au blocat drumuri și au impus sute de intervenții de salvare.

Stiri calde

12:32 - INS: Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 6,1% în mai 2026 față de aprilie

12:25 - Blocajul de la ANCPI ajunge în Parlament. Soluție pentru românii care vor să cumpere locuințe cu TVA redus

12:12 - Securitatea cibernetică, aruncată în aer de AI: două modele OpenAI au evadat pe internet și au spart rețeaua Hugging ...

12:10 - Cataramă și Turcescu. Ce e de făcut

12:02 - Ce se întâmplă cu nava Gas Lisbon. Autoritățile spun că nu există riscuri pentru litoralul românesc

11:55 - Avans al lucrărilor de construcții cu peste 16%, anunță INS

HAI România!

Cataramă și Turcescu. Ce e de făcut

Cataramă și Turcescu. Ce e de făcut

Hoţii de la stat încalcă inclusiv codul nescris al infractorilor

Hoţii de la stat încalcă inclusiv codul nescris al infractorilor

România, sub asalt. De la hackeri și rachete, la revoluții politice interne

România, sub asalt. De la hackeri și rachete, la revoluții politice interne

Proiecte speciale