Valurile de caniculă devin tot mai intense de la un an la altul, iar în Japonia a apărut deja o soluție neobișnuită pentru cei care vor să se răcorească rapid. O companie a lansat un frigider de dimensiuni umane, în care o persoană poate intra pentru câteva minute atunci când temperaturile devin greu de suportat, arată Computerhoy.20minutos.es.

Produsul este deja disponibil la vânzare și a fost conceput pentru utilizare profesională, în special în locurile unde angajații lucrează în condiții de căldură extremă.

Denumit Do Hiemon Box, dispozitivul este suficient de mare pentru o persoană și menține în interior o temperatură de aproximativ 15 grade Celsius. Utilizatorul intră în cabină, se așază pe un scaun și petrece câteva minute în interior pentru a-și reduce temperatura corpului.

Prețul produsului este de aproximativ 8.500 de euro, la care se adaugă taxele.

Frigiderul este fabricat de compania japoneză SDRS, specializată în echipamente frigorifice și automate de vânzare, iar comercializarea este realizată de furnizorul de echipamente industriale Trusco Nakayama.

Dispozitivul nu a fost construit de la zero. Producătorul a pornit de la tehnologia folosită pentru frigiderele destinate băuturilor și alimentelor, eliminând rafturile și montând în schimb un scaun pentru utilizator.

Rezultatul este o cabină frigorifică destinată răcoririi rapide a persoanelor care lucrează în medii cu temperaturi foarte ridicate.

În ultimii ani, Japonia s-a confruntat cu veri tot mai fierbinți, iar temperaturile de peste 40 de grade Celsius au devenit din ce în ce mai frecvente. Căldura extremă pune presiune atât pe populație, cât și pe angajații care își desfășoară activitatea în aer liber sau în hale industriale.

Noul produs vine în contextul în care autoritățile și companiile caută soluții pentru reducerea riscurilor asociate temperaturilor extreme.

În timp ce Japonia caută soluții pentru combaterea efectelor caniculei, alte regiuni se confruntă cu dezastre naturale provocate de vremea extremă.

În Spania, incendiile de vegetație au distrus mii de hectare și au dus la evacuarea a sute de persoane, inclusiv copii aflați într-o tabără de vară. Cel mai grav incendiu din acest an a izbucnit în provincia Zaragoza.

Și Franța se confruntă cu incendii de vegetație, pompierii intervenind pentru a limita extinderea flăcărilor care au afectat inclusiv păduri din apropierea Parisului.

În Statele Unite, fumul provenit din incendiile din Canada a determinat emiterea unor alerte privind calitatea aerului în mai multe state. Totodată, Texas se află în stare de urgență după inundațiile provocate de ploile torențiale, care au făcut victime, au blocat drumuri și au impus sute de intervenții de salvare.