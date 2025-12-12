Fata unui politician, agresată după despărțire. Scenele violente au fost surprinse de camerele de supraveghere

Un caz grav de violență domestică a avut loc în apropiere de Timișoara, unde fiica unui politician a fost agresată fizic de fostul iubit, care nu ar fi acceptat încheierea relației. Incidentul s-a petrecut în locuința victimei, iar întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere instalate în interiorul casei.

„Am fost într-o relație pentru câteva luni. La începutul relației a fost ok, după au început să existe niște semne pe care efectiv le-am ignorat sau n-am vrut să le recunosc, de violență. La început au fost verbale, după au început să fie fizice. M-am trezit cu el la ușă, moment în care a început să bată cu mâinile și cu picioarele. Am știut că ce va se va întâmpla și nu i-am răspuns. M-a așteptat în parcare și de acolo a început totul, a început să tragă de mine, m-a băgat cumva cu forța un apartament, s-a apropiat de mine și mi-a dat un pumn în față”, a declarat victima pentru Digi24.

Tânăra, fiica unui politician din județul Gorj, a trăit momente de coșmar după ce fostul partener a urmărit-o, a forțat intrarea în locuință și a lovit-o în repetate rânduri. Femeia a anunțat imediat autoritățile, iar agresorul a fost reținut de polițiști, fiind plasat sub control judiciar, cu ordin de protecție și brățară electronică de monitorizare.

Cazul a avut loc în județul Timiș și a stârnit reacții puternice, mai ales după apariția imaginilor video surprinse de camerele de supraveghere din casă, considerate extrem de tulburătoare. Potrivit anchetatorilor, bărbatul nu ar fi acceptat despărțirea, ar fi sustras cheile locuinței și a intrat fără consimțământul femeii în interior.

Victima le-a relatat oamenilor legii că s-a întâlnit cu fostul iubit în localitatea Giroc, unde locuiește. Ulterior, acesta ar fi reușit să îi fure cheile și, împotriva voinței ei, a intrat în apartament, unde a agresat-o fizic. Femeia a pus la dispoziția anchetatorilor și imaginile video surprinse de camerele de supraveghere din locuință, care documentează incidentul.

În imaginile înregistrate de sistemul de supraveghere se observă cum femeia este împinsă și lovită de mai multe ori de agresor. Victima a mărturisit că, în acele clipe, a trăit sentimente intense de teamă și panică.

„Consider că mi-a făcut foarte mult rău. Nu, n-o să renunț, nu am de ce să-l iert”, a mai spus tânăra pentru sursa citată, subliniind că nu intenționează să retragă plângerea.

După evenimentul violent, tânăra s-a prezentat la Institutul de Medicină Legală pentru examinare. Pe baza probelor strânse, poliția a deschis un dosar penal, iar bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore. După eliberare, instanța a dispus emiterea unui ordin de protecție, iar agresorul este în prezent monitorizat prin brățară electronică.

Acesta este cercetat pentru loviri și alte violențe, precum și pentru violare de domiciliu.