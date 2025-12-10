Cunoscutul interlop Adrian Corduneanu ar putea rămâne fără vila din Iași

Autoritățile din Iași au demarat procedurile de demolare a vilei în care locuiește Adrian Corduneanu, cunoscut drept „Beleaua”, liderul clanului interlop Corduneanu, și familia sa, pe motiv că imobilul a fost construit fără autorizație. Casa a fost ridicată în 2020, iar autoritățile locale au inițiat acțiunea după ce lucrările neautorizate nu au fost aduse în legalitate, în pofida sancțiunii aplicate în august 2021 și a termenului stabilit pentru intrarea în legalitate, potrivit Fanatik.

Corduneanu a preluat conducerea clanului după decesul fratelui său, Costel, în 2024. De-a lungul timpului, Adrian Corduneanu a fost implicat în numeroase dosare penale, fiind cercetat și condamnat pentru înșelăciune, cămătărie, șantaj și intimidare.

La sfârșitul lunii noiembrie, soții Corduneanu au fost implicați într-un nou episod violent, după ce un bărbat le-a spart geamul casei, în urma unei dispute pe TikTok.

Adrian Corduneanu, soția sa Ramona și fiul lor de 15 ani, Bebe, l-au urmărit pe agresor pe strada Hotin din Iași și l-ar fi lovit cu un par, victima suferind fracturi grave la ambele picioare, necesitând 70 de zile de îngrijiri medicale.

În procesul civil inițiat de Primăria Iași, Poliția Locală și Direcția de Arhitectură și Urbanism Iași, Ramona Corduneanu figurează ca pârât, în calitate de executant și curator al minorilor-proprietari. Reclamanții cer demolarea construcțiilor neautorizate, readucerea terenului la starea inițială, stabilirea unui termen limită de executare și, în caz de neexecutare, realizarea demolării cu sprijinul primarului și al poliției.

Procesul-verbal din 4 august 2021, întocmit de Poliția Locală, a sancționat-o pe Ramona Corduneanu cu amendă de 2.000 de lei și a impus măsura intrării în legalitate până la 3 februarie 2022.

Deoarece măsura nu a fost respectată, autoritățile au promovat acțiunea de demolare, invocând caracterul continuu al contravenției și lipsa autorizației valabile.

Ramona Corduneanu susține că nu este vinovată, explicând că procedura de autorizare a fost inițiată anterior vânzării terenului de către fosta proprietară, iar cesiunea dreptului asupra autorizației fusese inclusă în prețul vânzării. Aceasta afirmă că a continuat demersurile de legalizare în numele minorilor, depunând cereri pentru certificate de urbanism și documentații suplimentare între 2021 și 2022. În plus, imobilul este înregistrat fiscal la Primăria Iași din februarie 2022, iar minorii plătesc impozit pentru clădire și teren, ceea ce ar demonstra legalitatea și lipsa intenției de a disimula construcția.

De asemenea, Ramona Corduneanu a invocat prelungirea automată a valabilității certificatelor de urbanism în temeiul Legii nr. 55/2020 privind starea de alertă, precum și caracterul excesiv al măsurii demolării, argumentând că aceasta ar afecta grav familia, inclusiv un bunic bolnav și copii aflați în pragul evaluării naționale.

La termenul din 23 mai 2025, instanța a rămas în pronunțare privind suspendarea judecății, luând în considerare un alt dosar aflat pe rolul Curții de Apel Iași. Legea permite suspendarea judecății când soluționarea cauzei depinde, total sau parțial, de existența sau inexistența unui drept obiect al altei cauze sau când există urmărire penală care poate influența hotărârea civilă.

În dosarul penal, la 31 octombrie 2022, procurorul a instituit măsura sechestrului asigurător asupra imobilului, constând în vila cu parter, etaj și pod amenajat, construită fără autorizație. Măsura sechestrului a fost confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Autoritățile susțin că sechestrul nu suspendă dreptul de proprietate, dar împiedică intrarea în legalitate a construcției, necesară reevaluării juridice a bunului.

Instanța a reținut că dezlegarea cauzei civile depinde de clarificarea situației juridice a imobilului indisponibilizat penal. Demolarea imobilului ar prejudicia finalitatea urmăririi penale și ar încălca principiul cooperării loiale între jurisdicții. De asemenea, autorizația de construire nu poate fi emisă pentru construcția aflată sub sechestru, iar măsura demolării ar afecta direct drepturile familiei și valorificarea bunului în cadrul procedurii penale.

Prin urmare, instanța urmează să decidă asupra cererii de demolare, analizând atât aspectele de legalitate ale construcției, cât și impactul acesteia asupra procedurii penale și a membrilor familiei Corduneanu.