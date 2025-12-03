Adrian Corduneanu, arestat după ce i-a rupt picioarele unui influencer de pe TikTok. Interlopul s-a dus singur la Poliție

Adrian Corduneanu a decis să nu-și lase soția singură după gratii și s-a prezentat singur la Poliție. Liderul clanului Corduneanu riscă să petreacă mai multe sărbători în detenție, având în spate un cazier impresionant, potrivit BZI.

La finalul săptămânii trecute, Corduneanu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce i-a provocat răni grave unui bărbat care i-a spart geamul locuinței.

În perioada în care a fost de negăsit, interlopul a încercat să se împace cu victima, oferindu-i o sumă de bani pentru a obține circumstanțe atenuante în fața judecătorului. Eforturile sale nu au fost însă suficiente pentru a evita arestarea, conform sursei.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, în dosarul de urmărire penală, în ceea ce îl privește pe inculpatul Corduneanu Adrian și, în consecință: În baza dispozițiilor art. 226 Cod de procedură penală, rap. la art. 202 Cod de procedură penală și art. 223 alin. (2) Cod de procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Corduneanu Adrian, pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 28.11.2025 și până la data de 27.12.2025, inclusiv”, au arătat judecătorii.

Adrian Corduneanu a fost arestat după ce a agresat un bărbat care i-ar fi spart geamul locuinței. Incidentul a avut loc în municipiul Iași. Conform reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Iași, pe 23 noiembrie, un bărbat în vârstă de 37 de ani ar fi fost agresat fizic de trei persoane pe o stradă din oraș. Agresiunea a survenit după ce bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul unuia dintre suspecți și i-ar fi spart un geam. Victima a refuzat solicitarea unui ordin de protecție provizoriu.

În urma cercetărilor, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au efectuat pe 24 noiembrie o percheziție domiciliară. „Bărbatul de 37 de ani a declarat faptul că nu dorește emiterea unui ordin de protecție provizoriu. În urma probatoriului administrat în cauză, la data de 24 noiembrie a.c., o persoană, respectiv o femeie de 43 de ani, a fost reținută de către polițiști, pentru 24 de ore. La data de 25 noiembrie a.c., aceasta urmează să fie prezentată instanței de judecată, cu propuneri legale. Totodată, față de celelalte două persoane bănuite de săvârșirea faptelor au fost emise mandate de aducere, fiind efectuate verificări în vederea depistării acestora”, au declarat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

Afacerile imobiliare ale clanului Corduneanu au atras atenția autorităților din cauza luxului ostentativ și a conflictelor dintre membrii familiei. Adrian „Beleaua” Corduneanu și soția sa, Ramona, s-au lăudat frecvent pe rețelele de socializare cu vila lor, prezentând curtea și interiorul locuinței, spre uimirea urmăritorilor.

Conflictul dintre Adrian și Petronel Corduneanu, alături de soțiile lor, a pornit de la o casă situată în zona centrală a Iașiului. Adrian „Beleaua” fusese condamnat în primă instanță la un an de închisoare, pedeapsă care urma să fie executată dacă era menținută definitiv, însă Alina Filip, cumnata sa, și-a retras plângerea, iar dosarul s-a închis fără condamnare.

Acum trei ani, Alina Filip a declarat că se simțea șantajată după ce a cumpărat o locuință de 33 de metri pătrați pe strada Sfântul Andrei, una dintre cele mai scumpe artere din Iași. În mediul online au circulat mai multe videoclipuri în care Adrian și Ramona Corduneanu aduceau acuzații cumnatei lor, sugerând că ar fi obținut casa prin metode ilegale și că ar fi făcut același lucru și cu alte proprietăți.

În 2022, un fost boxer și patron de florărie din Iași a fost implicat în anchetă, fiind suspectat că ar fi ajutat la șantajul orchestrat de Adrian Corduneanu. Atât Adrian „Beleaua”, cât și Ramona „Diamantul Roz” Corduneanu sunt judecați pentru implicarea într-o rețea condusă de escrocul imobiliar Cătălin Sandu, care vindea dezvoltatorilor terenuri pe care nu le deținea.

Avocatul Ionuț Florin Crâșmaru și notarii Răzvan Costin și Daniel Bogdan Florea făceau parte din aceeași rețea, falsificând acte pentru proprietăți care erau ulterior vândute. Clienții erau persoane cu interese importante în domeniul imobiliar din Iași, dispuși să plătească sume considerabile chiar și pentru simple promisiuni de vânzare. Ancheta a identificat peste 50 de victime, printre care deținători de imobile, oameni de afaceri, pasionați de jocuri de noroc, angajați în instituții publice și persoane implicate în diverse infracțiuni.