Ramona Corduneanu, din nou în instanță. Problemele nu se mai opresc

Problemele par să se țină lanț pentru Ramona Corduneanu, soția cunoscutului lider interlop Adrian Corduneanu, zis „Beleaua”. La doar câteva luni după episodul care a atras atenția publicului, momentul în care cei doi au agresat un bărbat de 37 de ani, femeia figurează acum într-un nou dosar deschis pe rolul Judecătoriei Iași.

Deși familia Corduneanu se afișează frecvent în mediul online cu mașini luxoase, locuințe opulente și o viață aparent fără griji, instanțele din Iași arată o realitate cu mult mai complicată.

Incidentul care a declanșat un val de reacții pe internet a avut loc după o dispută transmisă inițial în mediul online și degenerată într-o confruntare fizică. Victima, un bărbat de 37 de ani, ar fi fost lovit cu brutalitate de cei doi soți.

Ramona Corduneanu a fost reținută imediat după incident, în timp ce Adrian Corduneanu s-a predat autorităților la câteva zile distanță.

Cazul a deschis atunci o anchetă penală, iar imaginile cu agresiunea au circulat intens pe rețelele de socializare.

Nu este pentru prima dată când numele Ramonei Corduneanu apare într-o speță civilă. În urmă cu câțiva ani, cuplul s-a confruntat cu riscul unei executări silite din cauza unui credit neachitat. După un lung șir de procese, judecătorii au anulat executarea, însă situația financiară a familiei nu pare să fi fost stabilizată definitiv, potrivit Spynews.

Acum, o companie de recuperări debite a deschis împotriva Ramonei Corduneanu un nou proces. Dosarul, înregistrat recent la Judecătoria Iași, vizează o creanță de valoare redusă. Deocamdată, nu a fost stabilit primul termen de judecată, însă documentele arată că firma solicită recuperarea unei sume pe care femeia ar datora-o, potrivit informațiilor publicate de Spynews.

În paralel cu problemele din instanță, Ramona și Adrian Corduneanu au atras atenția și prin rolul de nași la un eveniment considerat „nunta anului” în zona Moldovei. Imagini de la petrecere au circulat pe rețelele sociale, alimentând încă o dată curiozitatea publicului față de viața clanului.

Sayd și Denisa, doi tineri din anturajul cunoscutului grup, au organizat o nuntă fastuoasă la JENI Palace, un local de lux din Suceava. Sute de invitați au participat, printre care și figuri cunoscute ale lumii interlope din regiune. Atmosfera a fost întreținută de mai mulți maneliști celebri, iar evenimentul a fost prezentat în online ca o demonstrație de opulență.

Mireasa a purtat o rochie bogată în cristale, completată de o coroniță strălucitoare și un buchet alb, realizat din flori artificiale. Mirele a optat pentru un sacou alb cu detalii aurii și accesorii negre, în timp ce Ramona Corduneanu a ales o ținută elegantă, asortată stilului extravagant al petrecerii.

Nașul, Adrian Corduneanu, a apărut într-o ținută clasică, cu cămașă albă și sacou accesorizat, în contrast cu stilul sport adoptat uneori la astfel de evenimente.