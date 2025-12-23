Administratorii fostului complex turistic Ferma Dacilor, trimiși în judecată sub control judiciar

Administratorii fostului complex turistic „Ferma Dacilor” din Tohani, județul Prahova, distrus de un incendiu care a avut loc în a doua zi de Crăciun, în urmă cu doi ani, incident în care au murit opt persoane, printre care și unul dintre fiii patronului pensiunii, au fost trimiși în judecată sub control judiciar pentru distrugere din culpă cu consecințe dezastruoase, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunțat, marți, că procurorul de caz a finalizat cercetările în dosarul „Ferma Dacilor”, care vizează circumstanțele incendiului din 26 decembrie 2023, în urma căruia au murit opt persoane.

Potrivit sursei citate, trei persoane și societatea comercială pe care o administrau au fost trimise în judecată sub control judiciar, pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

Anchetatorii au stabilit, pe baza probelor administrate, că în perioada 2016 - 26 decembrie 2023, inculpații D.C. și I.A.E., administratori de fapt ai SC Ferma Dacilor SRL, împreună cu R.V.A., administrator statutar, au desfășurat „în mod convergent şi sistematic” activități pentru realizarea obiectului de activitate al societății, prin încălcarea repetată a prevederilor legale privind „cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată” la sediul din comuna Gura Vadului, sat Tohani, județul Prahova.

Unitatea turistică ar fi funcționat fără respectarea legislației de apărare împotriva incendiilor și a normelor specifice, în lipsa avizelor și autorizațiilor necesare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

„Totodată, construcţia corpului principal de clădire ce includea restaurant, bucătărie şi spaţii de cazare la parter şi mansardă, a fost executată în regie proprie, fără obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire, demersurile şi măsurile dispuse pentru „intrarea în legalitate” realizându-se cu încălcarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii. Acest cumul de fapte a creat premisele izbucnirii şi propagării la data de 26.12.2023, în jurul orei 05:45, a unui incendiu ce a condus la distrugerea în integralitate a imobilului şi decesul a opt persoane fizice, care au fost private de orice şansă reală de a se salva”, mai susțin procurorii.

În timpul anchetei s-a stabilit că incendiul a izbucnit din cauza unui „defect de natură electrică (surse de aprindere de natură termică – suprafeţe fierbinţi/ surse de aprindere de natură electrică de tipul scurtcircuitului), în condiţiile realizării şi exploatării unei instalaţii electrice, fără proiect, subdimensionată, fără protecţii care să funcţioneze adecvat, fără corelarea puterii consumatorilor electrici cu tipurile şi secţiunile de cabluri necesare, fără corelarea sistemelor de protecţie la scurtcircuit/punere la pământ cu extinderea reţelei electrice proprii pensiunii, toate acestea conducând la susceptibilitatea încălzirii excesive până la aprinderea izolaţiei din material plastic a conductorilor electrici/ apariţiei unui defect electric de tipul scurtcircuitului”.

Focul s-a extins rapid, deoarece materialul lemnos folosit la construcția imobilului nu era ignifugat, iar instalația de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu nu funcționa.

În legătură cu „imposibilitatea obiectivă de salvare a victimelor”, anchetatorii au stabilit că aceasta „a fost generată de nefuncţionarea instalaţiei de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, lipsa procedurilor de ignifugare şi lipsa unor căi de evacuare optime”.

Rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, a fost înaintat Judecătoriei Mizil pentru soluționare.

În urmă cu doi ani, în a doua zi de Crăciun, un incendiu a devastat pensiunea Ferma Dacilor din județul Prahova, iar opt persoane, inclusiv minori, au murit arse. Printre victime s-au aflat unul dintre fiii patronului de facto al pensiunii, Cornel Dinicu, precum și prieteni ai acestuia.

La acel moment, Dinicu a fost arestat preventiv, iar ceilalți doi administratori, Adelina Elena Ilie și Vitomir Adrian Ristin, au fost plasați în arest la domiciliu. Ulterior, toți cei trei inculpați au fost puși sub control judiciar.

Verificările realizate după incendiu au indicat că pensiunea funcționa fără avize de securitate la incendiu, controalele fiind în responsabilitatea ISU Prahova.

Tribunalul Militar Bucureşti a decis, în iunie 2024, redeschiderea urmăririi penale față de Tiberiu Dumitru Elisei, fost șef al ISU Prahova, și Cristina Chelba, fostă angajată a instituției, suspectați de fapte de corupție în relația cu reprezentanții complexului turistic „Ferma Dacilor”.

Cei doi sunt suspectați că au permis funcționarea fără autorizație a pensiunii, distrusă ulterior de incendiu. Inițial, dosarul a fost clasat, însă procurorii DNA au cerut redeschiderea lui în ianuarie 2024, la câteva zile după incendiul în urma căruia au murit opt persoane.