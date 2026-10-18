Inter Milano a învins-o pe Bologna cu 3-1, după ce a fost condusă, în etapa a șaptea din Serie A. Echipa pregătită de Cristi Chivu a întors rezultatul în repriza secundă, cu ajutorul a două schimbări care s-au dovedit decisive. Presa italiană a remarcat deciziile antrenorului român, care nu a participat la conferința de presă de după meci, după ce și-a pierdut vocea.

Inter a fost condusă de Bologna, dar a reușit să câștige cu 3-1, în deplasare, pe stadionul Renato Dall’Ara. Carlos Augusto și Bonny, introduși de Chivu în repriza secundă, au contribuit la revenirea echipei prin golurile marcate.

Victoria a venit după înfrângerea suferită la mijlocul săptămânii în Liga Campionilor, când Inter a pierdut cu 3-4 în fața formației Club Brugge, pe stadionul Giuseppe Meazza.

Inter a mai întors scorul în victoriile cu Napoli, 3-2, și Udinese, 5-3, după ce fusese condusă cu 0-2. De asemenea, formația lui Chivu a obținut un rezultat de egalitate, 2-2, cu Roma, după ce a fost condusă cu 0-2.

Prestația lui Chivu a fost apreciată de publicațiile sportive din Italia. Eurosport Italia i-a acordat antrenorului nota 7 și a evidențiat alegerile făcute pe parcursul partidei.

„Pur și simplu excepțional: toate schimbările sunt bine gândite, precise și câștigătoare. Își cunoaște echipa ca-n palmă”, a scris publicația.

Și Tutto Mercato Web a remarcat diferența dintre alegerile tehnicianului român în partida cu Bologna și cele din meciul european cu Club Brugge.

„În meciul cu Brugge, poate că a greșit câteva alegeri. În această seară, i-a ieșit totul. Schimbă cursul partidei prin înlocuirile făcute, iar echipa sa zâmbește din nou”, a notat publicația.

Gazzetta dello Sport a pus, la rândul său, accentul pe modificările tactice și pe capacitatea lui Inter de a întoarce rezultatul. Cotidianul italian a remarcat că Bologna i-a creat dificultăți echipei milaneze, însă Chivu a găsit soluțiile necesare în repriza secundă.

Cristi Chivu nu a fost prezent la conferința de presă de după meci, după ce și-a pierdut vocea. Potrivit Football Italia, echipa a fost reprezentată de secundul Aleksandar Kolarov, fost fundaș stânga al lui Inter în perioada 2020-2022, club la care și-a încheiat cariera de jucător.

Kolarov a explicat că Inter și-a îmbunătățit jocul după pauză, în urma unei prime reprize în care Bologna a evoluat la un nivel ridicat. El a respins ideea că formația milaneză ar avea probleme de joc în competițiile europene, făcând referire la ocaziile create în partidele cu Club Brugge și Real Madrid.

„Bologna a făcut o primă repriză foarte bună, dar ne-am ridicat nivelul de joc în partea secundă. Nu cred că Inter se chinuie în Europa, poate doar din perspectiva rezultatelor, dar nu din cauza jocului prestat. Am avut foarte multe ocazii și cu Brugge, dar și cu Real Madrid”, a declarat Kolarov.

Secundul lui Chivu a apreciat și intensitatea adversarului, dar a susținut că diferența a fost făcută de nivelul jocului din repriza secundă, nu de o schimbare de atitudine.

„Bologna a fost o echipă foarte intensă, dar noi doar ne-am ridicat nivelul de joc, atitudinea nu s-a schimbat. Jucătorii știu foarte bine cât de importante sunt deplasările din Italia și nu ne-am subestimat absolut deloc adversarul”, a spus acesta.

Aleksandar Kolarov a a mai declarat că lotul echipei milaneze le permite jucătorilor să contribuie pe parcursul întregului meci și a apreciat pregătirea din ultimele săptămâni: „Lotul nostru este puternic și fiecare jucător poate străluci timp de 90 de minute. Fotbaliștii s-au pregătit foarte bine în toată această perioadă.

Astăzi, aș fi semnat pentru o victorie cu 3-1, dar am făcut o greșeală. Jucătorii s-au concentrat foarte bine și vă asigur că sunt încrezători în munca pe care o depun cu toții”.