UEFAa anunțat că îl susține pe Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal, pentru funcția de președinte al FIFA. Oficialul francez a acceptat să candideze împotriva lui Gianni Infantino la alegerile programate pe 18 martie 2027, la Rabat, în Maroc. Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni conduse de Aleksander Čeferin, iar candidatura urmează să fie ratificată de Comitetul Executiv al federației franceze.

Philippe Diallo a primit sprijinul unanim al reprezentanților federațiilor naționale din Comitetul Executiv al UEFA și din Consiliul FIFA, în urma discuțiilor desfășurate luni. Reuniunea a avut loc înaintea termenului-limită de miercuri pentru depunerea candidaturilor la conducerea forului mondial.

Actualul președinte, Gianni Infantino, intenționează să obțină al patrulea mandat, însă se confruntă cu opoziție din partea unor oficiali europeni, după controversa provocată în luna iulie de proiectul său privind atragerea investitorilor privați într-o nouă entitate comercială FIFA.

Inițiativa, care ar fi inclus drepturi comerciale legate de competiții precum Cupa Mondială, nu a fost dusă la îndeplinire.

Forul european a explicat, într-un comunicat oficial, motivele pentru care reprezentanții federațiilor naționale au decis să susțină candidatura președintelui Federației Franceze de Fotbal. Reuniunea a fost condusă de Aleksander Čeferin, iar participanții au discutat despre viitoarea conducere a FIFA și despre schimbările pe care le consideră necesare în administrarea fotbalului mondial.

„În cadrul unei reuniuni care a avut loc astăzi şi a fost prezidată de preşedintele UEFA, Aleksander Čeferin, federaţiile naţionale reprezentate în Comitetul Executiv al UEFA şi în Consiliul FIFA l-au invitat pe Philippe Diallo, preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF), să-şi depună candidatura la alegerile prezidenţiale ale FIFA din martie 2027 şi i-au acordat în unanimitate sprijinul lor deplin.

Philippe Diallo are o vastă experienţă la toate nivelurile fotbalului, conducând organizaţia care reprezintă cluburile de fotbal profesionist din Franţa, făcând parte din consiliul de administraţie al ligii profesionale franceze şi din structurile FIFA de soluţionare a litigiilor, înainte de a deveni preşedinte al FFF şi membru al Comitetului Executiv al UEFA în 2023.

Pe fondul îngrijorărilor serioase cu privire la direcţia în care se îndreaptă FIFA, federaţiile naţionale au făcut apel la o unitate şi o încredere reînnoite în cadrul comunităţii fotbalistice mondiale. De asemenea, acestea au solicitat ca FIFA să plaseze dezvoltarea fotbalului în fiecare regiune a lumii în centrul misiunii sale, să respecte cele mai înalte standarde de guvernanţă şi să colaboreze strâns cu asociaţiile membre, confederaţiile şi părţile interesate din lumea fotbalului. Acestea şi-au exprimat încrederea deplină în Philippe Diallo, considerând că acesta va asigura leadershipul necesar pentru realizarea acestei ambiţii.

Philippe Diallo a acceptat invitaţia de a candida. Candidatura sa urmează să fie ratificată oficial de Comitetul Executiv al FFF în cadrul şedinţei de mâine”, a anunțat UEFA într-un comunicat publicat pe site-ul oficial.

Philippe Diallo are 63 de ani și conduce Federația Franceză de Fotbal din 2023. Acesta a ocupat anterior mai multe funcții în structurile fotbalului profesionist francez și în organismele FIFA. Diallo s-a alăturat Federației Franceze de Fotbal în 2021, an în care a devenit și vicepreședinte al instituției.

În ianuarie 2023, după demisia lui Noël Le Graët, a preluat interimar conducerea federației, fiind ales oficial în funcția de președinte cinci luni mai târziu.

Mandatul său inițial era valabil până la sfârșitul anului 2024, iar în decembrie 2024 a fost reales pentru încă patru ani. Din 2023, Philippe Diallo face parte și din Comitetul Executiv al UEFA.

Candidatura sa la conducerea FIFA urmează să primească aprobarea oficială a Comitetului Executiv al Federației Franceze de Fotbal, în ședința programată marți, 17 noiembrie.

Relațiile dintre conducerea Federației Franceze de Fotbal și actualul președinte FIFA s-au deteriorat în ultimele luni.

În septembrie, federația franceză a anunțat că nu mai susține candidatura lui Gianni Infantino pentru un nou mandat la conducerea fotbalului mondial. La acel moment, Philippe Diallo a declarat că „încrederea acordată preşedintelui FIFA a fost zdruncinată”, explicând că poziția Franței face parte dintr-o inițiativă mai largă a unor federații europene.

Președintele FFF a vorbit atunci și despre necesitatea identificării unui candidat care să poată obține suficiente voturi pentru a câștiga alegerile.

„Va trebui să fim pregătiţi până atunci să propunem o candidatură capabilă să câştige preşedinţia FIFA”, a declarat Diallo în septembrie.

Decizia anunțată luni de UEFA vine după aceste discuții și după încercările reprezentanților europeni de a identifica un adversar pentru actualul președinte FIFA.

Philippe Diallo nu este singurul nume intrat în competiția pentru conducerea Federației Internaționale de Fotbal.

La începutul lunii noiembrie, Kozo Tashima, președintele onorific al Federației Japoneze de Fotbal, și-a anunțat intenția de a candida la alegerile din martie 2027. Anterior, în octombrie, fostul fundaș al echipei Tottenham Hotspur, Ramon Vega, a fost primul care și-a făcut publică intenția de a-l înfrunta pe Gianni Infantino. Vega este, la fel ca actualul președinte FIFA, de naționalitate elvețiană.

Pentru a intra oficial în cursa electorală, fiecare candidat trebuie să obțină susținerea a cel puțin cinci asociații naționale de fotbal. Alegerile pentru președinția FIFA sunt programate pe 18 martie 2027, la Rabat, în Maroc. Gianni Infantino candidează pentru al patrulea mandat la conducerea organizației pe care o conduce din 2016.