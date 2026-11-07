Uniunea de Fotbal din Caraibe (CFU), care reunește 31 de asociații naționale, dintre care 25 au drept de vot, și-a anunțat sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino în funcția de președinte al FIFA. Decizia vine înaintea alegerilor programate pe 18 martie 2027, la Rabat, și contravine poziției CONCACAF, confederația care coordonează fotbalul din America de Nord, America Centrală și Caraibe.

Într-o declarație, CFU a evidențiat sprijinul financiar primit din partea FIFA și contribuția acestuia la dezvoltarea fotbalului în regiune. Organizația a precizat însă că susține în continuare necesitatea unei transparențe mai mari, a unei conduceri responsabile și a unor reforme fundamentale în cadrul fotbalului internațional.

Anunțul CFU reprezintă o susținere importantă pentru Gianni Infantino, în condițiile în care cele 25 de asociații cu drept de vot pot conta în alegerea președintelui forului mondial.

Infantino a vizitat recent regiunea Caraibelor pentru a obține sprijinul federațiilor membre și a promis, printre altele, majorarea finanțării destinate acestora. Potrivit relatărilor din presa internațională, FIFA intenționează să crească sprijinul financiar acordat asociațiilor membre de la 10 milioane la 25 de milioane de dolari.

Prin poziția adoptată, CFU se distanțează de CONCACAF, confederația regională care s-a opus realegerii lui Infantino. Și UEFA s-a numărat printre criticii președintelui FIFA, în special după propunerea acestuia de a deschide competițiile forului mondial, inclusiv Cupa Mondială, către investitori privați.

Gianni Infantino, în vârstă de 56 de ani, conduce FIFA din 2016 și urmărește obținerea unui al patrulea mandat. Alegerile vor avea loc pe 18 martie 2027, în cadrul Congresului FIFA de la Rabat, Maroc.

Până acum, Ramon Vega, fost fotbalist elvețian, și Kozo Tashima, președintele de onoare al Federației Japoneze de Fotbal, și-au anunțat intenția de a candida împotriva actualului președinte. Tashima beneficiază de sprijinul federației japoneze, în timp ce Vega trebuie să obțină susținerea a cel puțin cinci asociații naționale pentru a putea intra în cursă.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 18 noiembrie 2026.