Sport

Gianni Infantino, în centrul unui scandal financiar. FIFA ar fi plătit milioane de dolari în locul său

Gianni Infantino, în centrul unui scandal financiar. FIFA ar fi plătit milioane de dolari în locul săuGianni Infantino. Sursă foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Gianni Infantino, președintele FIFA, ar fi beneficiat de plata unor obligații fiscale personale de către organizația pe care o conduce. Potrivit unei investigații publicate de New York Times și Le Monde, forul internațional ar fi acoperit impozite estimate la patru milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 3,6 milioane de euro, datorate de Infantino autorităților americane.

Sumele vizează anii 2024, 2025 și 2026, perioadă în care președintele FIFA s-a stabilit la Miami, în contextul pregătirilor pentru Cupa Mondială din 2026.

Cum ar fi ajuns FIFA să plătească impozitele lui Gianni Infantino

Potrivit celor două publicații, plata obligațiilor fiscale ar fi fost posibilă printr-un sistem de compensare destinat persoanelor care s-au mutat în Statele Unite pentru organizarea turneului mondial. Mecanismul de egalizare fiscală fusese conceput astfel încât angajații FIFA relocați să nu fie avantajați sau dezavantajați financiar din cauza diferențelor dintre regimurile de impozitare.

În mod obișnuit, această facilitate ar fi trebuit să se aplice exclusiv personalului angajat, nu și oficialilor aleși în funcții de conducere, categorie din care face parte Gianni Infantino.

Verdictul comuniștilor: prea multă libertate strică. De ce credea propaganda ceaușiștă că au apărut filmele horror
Verdictul comuniștilor: prea multă libertate strică. De ce credea propaganda ceaușiștă că au apărut filmele horror
Pensia anticipată și un drept care poate fi suspendat. Situațiile prevăzute de lege
Pensia anticipată și un drept care poate fi suspendat. Situațiile prevăzute de lege

Cu toate acestea, președintele FIFA ar fi primit beneficiul în anul 2024, în urma unei decizii adoptate într-un comitet restrâns responsabil de stabilirea remunerațiilor conducerii organizației. Conform investigației, acordarea facilității nu ar fi fost aprobată prin documente oficiale.

Cine este oficialul FIFA implicat în acordarea facilității fiscale

Investigațiile New York Times și Le Monde îl menționează pe Bruno Chiomento, avocat elvețian care conduce comisia independentă de guvernanță, audit și conformitate a FIFA.

Acesta ar avea o relație apropiată cu Gianni Infantino de aproximativ două decenii și ar fi fost persoana care a adus în discuție acordarea facilității fiscale.

Cele două publicații au prezentat și alte informații privind beneficiile de care s-ar bucura Chiomento în cadrul organizației. Potrivit investigațiilor, avocatul elvețian ar fi fost singurul președinte de comisie care a primit un permis de acces „VVIP” la Cupa Mondială, ceea ce i-ar fi permis să participe la toate meciurile pe care dorea să le urmărească.

Totodată, Chiomento ar fi singurul președinte de comisie remunerat în franci elvețieni, spre deosebire de ceilalți oficiali aflați în poziții similare, care sunt plătiți în dolari. Remunerația sa anuală este de 250.000 de franci elvețieni, iar plata în această monedă i-ar fi oferit un avantaj financiar datorat cursului de schimb.

FIFA

FIFA. Sursă foto: X

Gianni Infantino pregătește candidatura pentru un nou mandat la FIFA

Informațiile privind plata impozitelor apar în contextul în care Gianni Infantino intenționează să candideze pentru al patrulea mandat la conducerea FIFA. Alegerile sunt programate pentru 18 martie, la Vancouver, în Canada, iar președintele în exercițiu este, deocamdată, singurul candidat.

Infantino s-a confruntat anterior cu dificultăți în promovarea unor proiecte financiare ale organizației.

În iulie anul trecut, inițiativa sa privind vânzarea unor drepturi legate de Cupa Mondială către investitori privați nu s-a concretizat.

Noile informații publicate de New York Times și Le Monde aduc în discuție modul în care au fost acordate beneficiile fiscale și financiare unor oficiali de rang înalt ai FIFA.

Stiri calde

17:22 - Nuclearelectrica pregătește repornirea unui reactor. Situația de la Cernavodă rămâne complicată

17:13 - Alegeri istorice în SUA. Primii senatori și guvernatori musulmani, gay sau de culoare care au doborât recorduri

17:03 - Patru zodii chinezești își găsesc liniștea pe 5 noiembrie. Ce se schimbă pentru ele

16:56 - O fosilă de 420 de milioane de ani, expusă în București. Ce au descoperit cercetătorii

16:48 - România riscă să piardă miliarde din PNRR. Anunțul ministrului Mihai Ghigiu despre banii blocați de Comisia Europeană

16:36 - Tainele gospodinelor pentru o varză murată limpede și crocantă până la primăvară

HAI România!

Situația lui Trump e albastră. Democrații preiau controlul în Congres!

Situația lui Trump e albastră. Democrații preiau controlul în Congres!

Parandărătul de la Otopeni şi şinşila de la Timişoara

Parandărătul de la Otopeni şi şinşila de la Timişoara

Digitalizarea nu a omorât dosarul cu șină. Cine le mai cumpără

Digitalizarea nu a omorât dosarul cu șină. Cine le mai cumpără

Proiecte speciale