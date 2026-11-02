Gianni Infantino, președintele FIFA, ar fi beneficiat de plata unor obligații fiscale personale de către organizația pe care o conduce. Potrivit unei investigații publicate de New York Times și Le Monde, forul internațional ar fi acoperit impozite estimate la patru milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 3,6 milioane de euro, datorate de Infantino autorităților americane.

Sumele vizează anii 2024, 2025 și 2026, perioadă în care președintele FIFA s-a stabilit la Miami, în contextul pregătirilor pentru Cupa Mondială din 2026.

Potrivit celor două publicații, plata obligațiilor fiscale ar fi fost posibilă printr-un sistem de compensare destinat persoanelor care s-au mutat în Statele Unite pentru organizarea turneului mondial. Mecanismul de egalizare fiscală fusese conceput astfel încât angajații FIFA relocați să nu fie avantajați sau dezavantajați financiar din cauza diferențelor dintre regimurile de impozitare.

În mod obișnuit, această facilitate ar fi trebuit să se aplice exclusiv personalului angajat, nu și oficialilor aleși în funcții de conducere, categorie din care face parte Gianni Infantino.

Cu toate acestea, președintele FIFA ar fi primit beneficiul în anul 2024, în urma unei decizii adoptate într-un comitet restrâns responsabil de stabilirea remunerațiilor conducerii organizației. Conform investigației, acordarea facilității nu ar fi fost aprobată prin documente oficiale.

Investigațiile New York Times și Le Monde îl menționează pe Bruno Chiomento, avocat elvețian care conduce comisia independentă de guvernanță, audit și conformitate a FIFA.

Acesta ar avea o relație apropiată cu Gianni Infantino de aproximativ două decenii și ar fi fost persoana care a adus în discuție acordarea facilității fiscale.

Cele două publicații au prezentat și alte informații privind beneficiile de care s-ar bucura Chiomento în cadrul organizației. Potrivit investigațiilor, avocatul elvețian ar fi fost singurul președinte de comisie care a primit un permis de acces „VVIP” la Cupa Mondială, ceea ce i-ar fi permis să participe la toate meciurile pe care dorea să le urmărească.

Totodată, Chiomento ar fi singurul președinte de comisie remunerat în franci elvețieni, spre deosebire de ceilalți oficiali aflați în poziții similare, care sunt plătiți în dolari. Remunerația sa anuală este de 250.000 de franci elvețieni, iar plata în această monedă i-ar fi oferit un avantaj financiar datorat cursului de schimb.

Informațiile privind plata impozitelor apar în contextul în care Gianni Infantino intenționează să candideze pentru al patrulea mandat la conducerea FIFA. Alegerile sunt programate pentru 18 martie, la Vancouver, în Canada, iar președintele în exercițiu este, deocamdată, singurul candidat.

Infantino s-a confruntat anterior cu dificultăți în promovarea unor proiecte financiare ale organizației.

În iulie anul trecut, inițiativa sa privind vânzarea unor drepturi legate de Cupa Mondială către investitori privați nu s-a concretizat.

Noile informații publicate de New York Times și Le Monde aduc în discuție modul în care au fost acordate beneficiile fiscale și financiare unor oficiali de rang înalt ai FIFA.