Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) și-a anunțat sprijinul pentru Gianni Infantino în perspectiva alegerilor pentru președinția FIFA, programate în martie, deși cele două părți au avut recent un conflict legat de un proiect privind atragerea capitalului privat în competițiile internaționale de fotbal.

Anunțul a fost făcut vineri, la Tokyo, de președintele AFC, șeicul Salman ben Ebrahim al-Khalifa, la finalul unei reuniuni la care a participat și Infantino. Oficialul asiatic a reafirmat susținerea confederației pentru actualul președinte al FIFA, care urmărește obținerea unui nou mandat.

„Ne reafirmăm angajamentul total de a vă susține pe dumneavoastră și conducerea dumneavoastră în contextul în care candidați pentru un nou mandat de președinte al FIFA”, a declarat Salman.

Acesta a precizat că a discutat cu numeroși membri ai forului mondial de pe continent și că sprijinul pentru Infantino este clar.

Susținerea AFC reprezintă un avantaj important pentru actualul șef al FIFA, în condițiile în care voturile confederațiilor regionale au o pondere semnificativă în alegerea președintelui organizației.

Infantino, în vârstă de 56 de ani, este deocamdată singurul candidat care și-a anunțat oficial intenția de a participa la scrutin. El urmărește un al patrulea și ultimul mandat.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 18 noiembrie.

Sprijinul asiatic vine după o dispută privind un proiect ținut secret, prin care FIFA ar fi urmat să permită accesul investitorilor privați la marile sale competiții, inclusiv la Cupa Mondială.

AFC s-a alăturat UEFA și CONCACAF în criticarea inițiativei, care a fost abandonată ulterior. În urma controverselor, au existat și apeluri pentru demisia lui Infantino.

Președintele FIFA și-a prezentat scuze săptămâna trecută, iar Salman a transmis că neînțelegerile trebuie depășite. „Gianni, da, am avut neînțelegeri în trecut. Dar trebuie să mergem mai departe. Fotbalul este mai puternic atunci când lucrăm împreună”, a afirmat șeicul.

Declarația indică o reconciliere între conducerea AFC și Infantino înaintea alegerilor, în ciuda divergențelor recente privind viitorul finanțării competițiilor FIFA.