Sport

Ramon Vega va candida contra lui Infantino pentru șefia FIFA

Ramon Vega va candida contra lui Infantino pentru șefia FIFA
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Din cuprinsul articolului

Fostul internațional elvețian Ramon Vega și-a anunțat intenția de a candida la alegerile pentru președinția FIFA, programate în martie anul viitor.

Vega va candida contra lui Infantino

Ramon Vega, fost jucător al lui Tottenham Hotspur, ar deveni astfel primul candidat care își declară public ambiția de a-l înfrunta pe actualul președinte al forului mondial, Gianni Infantino.

Infantino, în vârstă de 56 de ani, urmărește obținerea unui nou mandat, însă candidatura sa a întâmpinat în ultima perioadă opoziție din partea mai multor federații europene.

Printre acestea se numără Anglia, Țara Galilor, Franța și Serbia. Luna trecută, Federația Elvețiană de Fotbal a anunțat, la rândul său, că nu mai susține candidatura lui Infantino.

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Ce vrea să facă Vega la FIFA

Vega, în vârstă de 55 de ani, a evoluat pentru naționala Elveției între 1993 și 2001 și a jucat la cluburi precum Cagliari, Tottenham, Celtic și Watford. Cu Tottenham a câștigat Cupa Ligii în 1999, iar la Celtic a contribuit la cucerirea triplei interne în sezonul 2000-2001.

În manifestul său electoral, Vega spune că își propune să reformeze FIFA și să refacă încrederea în conducerea fotbalului mondial.

„Scopul meu este clar: să servesc fotbalul și oamenii care dau viață acestui sport”, a declarat fostul fotbalist. El susține că FIFA trebuie modernizată și că este nevoie de o reformă „autentică și durabilă”.

Gianni Infantino

Gianni Infantino. Sursă foto: captură video

UEFA, în război cu FIFA

Anunțul vine după ce Infantino a eșuat, în luna iulie, să atragă investitori privați într-o nouă entitate comercială a FIFA care ar fi urmat să dețină drepturi legate de competițiile forului mondial, inclusiv Cupa Mondială.

Vega critică actuala conducere și afirmă că problemele de guvernanță au afectat credibilitatea FIFA. „Fotbalul nu aparține președinților, confederațiilor sau administratorilor”, a spus el, pledând pentru reconstruirea încrederii în instituție.

UEFA s-a angajat să prezinte, până în noiembrie, un candidat rival pentru Infantino. Acesta a propus între timp o evaluare independentă a proceselor decizionale ale FIFA, într-o scrisoare adresată celor 211 federații membre.

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