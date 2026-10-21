The Times, nevoit să-i ceară scuze lui Gianni Infantino

Publicația britanică The Times i-a cerut scuze public președintelui FIFA, Gianni Infantino, după ce a publicat informații eronate potrivit cărora acesta ar fi primit un al doilea salariu nedeclarat și ar fi cumpărat o proprietate în Miami la un preț sub cel al pieței.

Într-un comunicat publicat marți pe platforma digitală a ziarului, The Times a recunoscut că informațiile prezentate într-un articol din 13 octombrie 2026 au fost greșite și a publicat corecturile aferente.

„Această informație este eronată. Nu a existat niciun «al doilea salariu»”, a transmis publicația, explicând că reglementările aplicabile nu obligă FIFA să includă cheltuielile și rambursările primite de Infantino în raportul anual, întrucât acestea nu sunt considerate remunerație în sensul obligațiilor de declarare din Elveția.

Cotidianul britanic a corectat și informațiile referitoare la o presupusă achiziție imobiliară în Miami. Potrivit precizărilor sale, Infantino nu a cumpărat o proprietate la un preț neobișnuit de mic.

De asemenea, nici președintele FIFA, nici membrii familiei sale nu sunt proprietarii legali sau efectivi ai companiei Shadi LLC și nu exercită control asupra acesteia, contrar celor sugerate în articolul inițial.

„Ne cerem scuze domnului Infantino și FIFA pentru aceste erori”, a transmis publicația.

În urma corecturilor, FIFA a declarat că salută restabilirea reputației președintelui său și a instituției. Organizația a susținut că există o campanie concertată și persistentă menită să afecteze imaginea sa și pe cea a lui Gianni Infantino.

Reprezentanții FIFA au cerut instituțiilor media să verifice cu atenție sursele și să manifeste responsabilitate înainte de publicarea informațiilor. Organizația a precizat că acceptă criticile legitime, dar a avertizat că acestea nu justifică difuzarea unor acuzații false.

„Atunci când informațiile difuzate sunt inexacte, înșelătoare sau complet false, așa cum este cazul aici, FIFA va continua să le conteste direct și cu fermitate”, a transmis instituția.

Scuzele și rectificările publicate de The Times vizează atât afirmațiile despre presupusa remunerație suplimentară a lui Infantino, cât și informațiile privind proprietatea din Miami și legătura familiei sale cu Shadi LLC.