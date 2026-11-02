Președintele american Donald Trump a anunțat duminică, la un miting electoral organizat în Kansas, că societățile de credit ipotecar Fannie Mae și Freddie Mac, aflate sub control guvernamental, vor investi 4,3 miliarde de dolari în credite pentru locuințe în acest stat, în cursul anului viitor. Potrivit liderului de la Casa Albă, inițiativa ar urma să sprijine aproximativ 15.000 de cumpărători de locuințe, relatează Reuters.

Anunțul a fost făcut cu două zile înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial, cunoscute drept midterms, în urma cărora republicanii încearcă să-și păstreze controlul asupra Congresului.

„Această inițiativă va ajuta 15.000 de cumpărători de locuințe din Kansas să-și îndeplinească visul american”, a declarat Donald Trump în fața susținătorilor reuniți pe aeroportul din Salina.

Președintele, care a câștigat detașat alegerile prezidențiale din Kansas în 2024, a afirmat că ar fi putut rămâne acasă, uitându-se la televizor, dar a ales să participe la miting.

„Aș fi putut sta acasă, uitându-mă la televizor, dar nu am vrut să-mi asum riscuri. Mai bine să fiu cu voi”, le-a spus Trump alegătorilor.

Republicanii pierd în mod tradițional locuri în Congres la alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, iar scrutinul de marți este important pentru menținerea majorității partidului în cele două camere.

Kansas nu a mai ales un senator democrat din 1932. La scrutinul de marți, democrații speră să obțină mandatul deținut în prezent de republicanul Roger Marshall, mizând pe candidatura pastorului Adam Hamilton.

Duminică, Donald Trump a participat și la un miting electoral în statul vecin Iowa, unde a câștigat, de asemenea, detașat în 2024. Discursul său a durat puțin peste două ore.

Mesajele transmise la cele două mitinguri, organizate la doar câteva ore distanță, au avut teme similare. Președintele a prezentat ceea ce consideră a fi realizările administrației sale și a criticat Partidul Democrat.

„Ne aflăm acum într-o eră de aur. Nu am fost niciodată mai puternici. Suntem cea mai respectată națiune din întreaga lume”, le-a spus Trump participanților la mitingul din Iowa.

Costul vieții a rămas una dintre preocupările exprimate în mod repetat de alegători. Donald Trump a încercat să atribuie responsabilitatea pentru prețurile ridicate administrației fostului președinte Joe Biden.

Într-o declarație făcută duminică, liderul american a susținut că a preluat o economie afectată de prețuri mari și că acestea sunt acum în scădere. Datele disponibile indică însă, în mare parte, o evoluție diferită.

Potrivit unui sondaj NBC News publicat duminică, 60% dintre respondenți au dezaprobat activitatea administrației Trump. Nemulțumirea este legată în principal de creșterea costului vieții, pe fondul războiului împotriva Iranului, conflict care durează de opt luni și a fost declanșat în pofida promisiunii președintelui de a pune capăt campaniilor militare în străinătate.

Înaintea alegerilor de marți, Camera Reprezentanților pare să fie cel mai probabil câștigată de democrați. Toate cele 435 de mandate sunt supuse votului.

În Senat, unde sunt disputate aproximativ o treime dintre cele 100 de locuri, competiția rămâne incertă. Inițial, puține dintre mandatele aflate în joc erau considerate favorabile democraților. Între timp, însă, candidaturi care au înregistrat rezultate peste așteptări în state cu tradiție republicană au modificat estimările privind șansele celor două partide.

Experții în sondaje consideră în prezent că probabilitatea ca democrații să preia controlul Senatului este de aproximativ 50%, potrivit France Presse.

O majoritate democrată în Senat ar putea bloca numirile pe viață în funcții judiciare făcute de președinte, inclusiv eventuale numiri la Curtea Supremă a Statelor Unite.