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Adevărata rețetă de Varză a la Cluj. Ingredientele secrete

Adevărata rețetă de Varză a la Cluj. Ingredientele secreteVarza. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Varza a la Cluj este una dintre cele mai reprezentative mâncăruri ale bucătăriei ardelenești. Spre deosebire de sarmalele clasice, aici varza nu se rulează, ci se așază în straturi împreună cu carnea și orezul, iar deasupra primește o crustă fină de smântână și ou.

Rezultatul este o mâncare consistentă, aromată și perfectă pentru zilele reci de toamnă.

Deși rețeta pare simplă, diferența dintre o varză a la Cluj reușită și una mediocră stă în câteva detalii pe care bucătăresele din Cluj le respectă cu strictețe.

Ingrediente (6–8 porții)

  • 1 varză mare de toamnă (circa 2–2,5 kg)
  • 500 g carne tocată de porc (sau amestec porc-vită)
  • 100 g orez
  • 1 ceapă mare
  • 150 g afumătură (slănină sau cârnați afumați), tăiată cubulețe
  • 200 ml smântână grasă
  • 1 ou
  • sare, piper, cimbru
  • 1 linguriță boia dulce
  • opțional: un vârf de cuțit de chimen
  • puțină untură sau ulei

Preparare

  1. Taie varza fâșii subțiri. O pui la călit într-o cratiță largă, cu puțină grăsime, sare și 2–3 linguri de apă. Lași la foc mediu 20–25 de minute, până scade și se înmoaie, fără să se rumenească puternic.
  2. Într-o tigaie separată, călești ceapa măruntă împreună cu afumătura. Adaugi carnea tocată și o prăjești până își schimbă culoarea. Pui orezul spălat, sarea, piperul, cimbrul și boiaua. Mai amesteci 2–3 minute și extinzi focul.
  3. Unzi o tavă adâncă. Așezi alternativ straturi de varză călită și amestec de carne cu orez. Ultimul strat trebuie să fie de varză.
  4. Bati oul cu smântâna și un praf de sare. Torni amestecul uniform peste varză.
  5. Introduci tava în cuptorul preîncins la 180°C și lași 45–55 de minute, până se formează o crustă aurie deasupra.
orez cu varza

Orez. Sursa foto: AI

Ingredientele care fac diferența

Afumătura dă profunzime gustului, smântâna grasă împreună cu oul creează crusta specifică, iar cimbrul (și, eventual, chimenul) aduc nota ardelenească autentică. Mulți înlocuiesc afumătura cu ulei obișnuit sau folosesc smântână slabă – greșeli care aplatizează mâncarea.

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Se servește caldă, de preferință cu mămăliguță și un castron cu smântână. E genul de preparat care iese și mai bun a doua zi, după ce a legat bine aromele.

Pentru o variantă documentată a rețetelor tradiționale ardelenești, poți consulta colecțiile de bucătărie regională publicate de specialiști în gastronomie românească, disponibile pe site-uri de referință precum cel al Muzeului Etnografic al Transilvaniei sau volumele de specialitate dedicate bucătăriei din zona Clujului.

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