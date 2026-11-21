Jennifer Lopez a purtat un colier cu diamante de 186 de carate la premiera filmului-concert „The JLo Show”, organizată joi seară, la Hollywood, bijuteria fiind însoțită de un dispozitiv de securitate format din patru persoane, inclusiv doi polițiști în afara serviciului, înarmați, potrivit Variety. Piesa de lux, realizată de casa italiană Dolce & Gabbana, a atras atenția pe covorul roșu, artista confirmând că bijuteria era supravegheată permanent.

Cântăreața a ales o rochie din dantelă Chantilly, un mantou din satin și colierul Sicilia, o creație impresionantă care include un diamant galben în formă de pară, de 110 carate. Apariția a avut loc cu ocazia lansării producției dedicate spectacolului său din Las Vegas.

Colierul Sicilia a fost una dintre piesele centrale ale apariției, iar valoarea și dimensiunile sale au impus măsuri suplimentare de protecție. Potrivit declarațiilor făcute de Jennifer Lopez pe covorul roșu, în jurul bijuteriei se afla permanent echipa de securitate.

„Este securitate peste tot, care supraveghează colierul”, a spus artista, potrivit interviului acordat la premiera filmului. Dispozitivul ar fi inclus patru persoane, dintre care doi polițiști înarmați, aflați în afara serviciului.

Lopez a povestit că a remarcat atât colierul, cât și mantoul în timpul prezentării Dolce & Gabbana Alta Moda, organizată în iulie, la Taormina, în Italia. Artista a fost impresionată de cele două piese și i-a spus designerului că îi plac.

„Mi-a oferit mantoul și mi-a trimis colierul pentru această seară”, a explicat ea, referindu-se la ținuta purtată la premieră.

Jennifer Lopez is crying "all the time" at home now that her kids have left for college. "Every time I walk into the house, you can feel it. But I know it's their home. Their rooms are exactly [the same]... the doors are open. My twins are everything and both went at the same time. But they call a lot and we FaceTime a lot. It's a transition for them, too. They go away and they go, 'Oh, I do need mom.' That's a good feeling. It has its bonuses, too." https://t.co/Pbat4eyALQ — Variety (@Variety) November 20, 2026

Cântăreața a recunoscut, în glumă, că bijuteria este foarte scumpă și a descris-o drept o piesă deosebită, care ar putea deveni o moștenire de familie pentru viitorul proprietar.

„The JLo Show: Live in Las Vegas” urmărește parcursul artistei, de la copilăria petrecută în Bronx până la succesul internațional, combinând interpretarea unor hituri cu momente autobiografice. Producția surprinde spectacolul susținut de Jennifer Lopez în Las Vegas și face parte dintr-un proiect prin care artista își rememorează cariera.

În interviul acordat la premieră, Lopez a spus că lucrează la un nou album și că spectacolul marchează o etapă importantă din viața sa profesională și personală.

„În multe privințe, acest spectacol marchează un moment din cariera mea și din viața mea. Pune un punct final, un semn de exclamare, chiar două, peste tot ceea ce am făcut până acum. Acum putem spune o poveste nouă”, a declarat artista.

Jennifer Lopez a vorbit și despre schimbările din viața de familie, după ce gemenii săi, Emme și Max, au început facultatea. Artista a recunoscut că adaptarea la plecarea copiilor de acasă este dificilă și că încă păstrează camerele acestora neschimbate.

Ea a spus că cei doi o sună frecvent și că tranziția către această etapă este una emoțională, atât pentru copii, cât și pentru ea.

Filmul-concert va avea premiera pe 26 noiembrie, la ora 20:00, în Statele Unite, pe CBS și Paramount+. O versiune extinsă va fi disponibilă exclusiv pe platforma Paramount+.

Jennifer Lopez a descris proiectul drept o experiență care îmbină divertismentul cu mesajele personale despre evoluție, independență și schimbările prin care trece de-a lungul vieții.