Jennifer Lopez și actorul britanic Brett Goldstein ar avea o relație romantică, însă lucrurile ar fi, deocamdată, la început și fără angajamente, potrivit unei surse citate de publicația americană Page Six. Cei doi actori, care joacă împreună în filmul Netflix „Office Romance”, au fost văzuți recent la același eveniment din Los Angeles, pe 16 octombrie 2026.

Potrivit informațiilor publicate pe 19 octombrie de Page Six, Lopez, în vârstă de 57 de ani, și Goldstein, de 46 de ani, ar fi plecat împreună de la o petrecere organizată de un manager din industria divertismentului, folosind, potrivit relatării, aceeași mașină. Cei doi ar fi intrat separat la eveniment, alimentând speculațiile privind o posibilă relație.

Sursa citată de Page Six susține că relația dintre cei doi este una „casual”, termen care sugerează o legătură fără angajamente ferme. Aceeași sursă afirmă că Jennifer Lopez și Brett Goldstein au în comun plăcerea de a participa la petreceri și de a merge la restaurante.

Până în prezent, niciunul dintre cei doi nu a confirmat public informația. Reprezentanții lor nu au răspuns solicitărilor de comentarii trimise de publicația americană.

Apariția lor împreună nu este însă primul episod care a atras atenția presei mondene. Cei doi au fost văzuți împreună și în martie 2025, când au asistat la spectacolul de pe Broadway „Oh, Mary!”. Filmările pentru „Office Romance” au început în luna următoare.

În timpul promovării filmului „Office Romance”, Jennifer Lopez și Brett Goldstein au fost întrebați direct despre zvonurile privind o posibilă relație. Într-un interviu acordat emisiunii „Today”, difuzat pe 2 iunie, cei doi au respins ideea că ar forma un cuplu în viața reală.

Lopez a explicat că oamenii tind să o asocieze romantic cu persoanele alături de care apare sau cu care lucrează. Goldstein a completat, în glumă, că simplul fapt de a sta lângă ea este suficient pentru a declanșa astfel de speculații.

Întrebată direct de prezentatoarea Savannah Guthrie dacă cei doi se întâlnesc în afara platoului de filmare, Lopez a răspuns că nu, iar Goldstein a confirmat răspunsul.

Informația publicată acum de Page Six se bazează pe declarațiile unei surse anonime și nu a fost confirmată independent de cei doi actori.

Un alt element care a alimentat speculațiile este chimia dintre cei doi, remarcată în timpul promovării producției Netflix. În octombrie, Jennifer Lopez i-a spus lui Andy Cohen, în emisiunea „Watch What Happens Live”, că Brett Goldstein a fost cel mai bun partener de sărut din filme cu care a lucrat.

Goldstein și-a exprimat admirația pentru Lopez cu mult înainte de colaborarea lor. Într-un episod din decembrie 2019 al podcastului său, „Films To Be Buried With”, actorul a lăudat prestația cântăreței în filmul „Hustlers”, lansat în același an.

Brett Goldstein este cunoscut publicului internațional și pentru rolul său din serialul „Ted Lasso”. Pentru „Office Romance”, actorul a contribuit și la scrierea scenariului, filmul fiind conceput pentru a o avea pe Jennifer Lopez în rolul principal.

Jennifer Lopez a depus actele de divorț de actorul Ben Affleck în august 2024, după aproximativ doi ani de căsnicie. Despărțirea celor doi a fost intens urmărită de presa internațională.

În cazul lui Brett Goldstein, una dintre relațiile sale cunoscute public a fost cea cu actrița Beth Rylance, menționată în relatările din 2021.

Deocamdată, informațiile despre o posibilă relație între Lopez și Goldstein rămân la nivelul relatării unei surse citate de Page Six. În lipsa unei confirmări din partea actorilor, natura legăturii dintre ei nu poate fi stabilită cu certitudine.