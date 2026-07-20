Jennifer Lopez a dezvăluit ce consideră cel mai sexy la un bărbat. Cântăreața și actrița și-a împărtășit gândurile despre acest subiect în timpul reprezentației sale la prezentarea Dolce & Gabbana din Taormina, Sicilia, potrivit People.

„Dar știi ce face cu adevărat un bărbat atractiv? Nu este ceasul. Nu este mașina. Nu este avionul privat. Chiar nu este, deși asta e plăcut”, a început vedeta în vârstă de 56 de ani.

„E plăcut. Este să-l vezi cum îți face patul dimineața sau cum îți spală vasele noaptea când ești obosită. Asta e sexy. Asta numesc eu sexy”, a continuat ea.

„Pentru că, doamnelor, știți, noi facem de toate. Facem de toate”, a concluzionat Lopez.

Potrivit revistei People, publicul a râs și a aplaudat-o.

Lopez a interpretat o serie de melodii ale sale, inclusiv „Love Don’t Cost a Thing”, „Waiting For Tonight”, „Let’s Get Loud”, „Ain’t Your Mama” și „Save Me Tonight”.

Mama a doi copii a purtat un body strălucitor în timpul spectacolului său.

Înainte de a vorbi despre ce consideră ea cel mai sexy la bărbați, Lopez a avut un schimb de replici jucăuș cu unul dintre dansatorii ei de rezervă, potrivit People.

„Aranjează-mi părul, bine. Aranjează-mi părul. Dar voi, restul, ieșiți de aici. Sunteți faliți. Nu am nevoie de voi. Nu am nevoie de banii voștri. Nu am nevoie de cadourile voastre. Așa este”, i-a spus ea.

Apoi a adăugat: „Știți, oamenii se uită la mine, se uită la mine ani de zile și cred că sunt scumpă. Vedeți strălucitrea mea. Și sunt, sunt scumpă. Vedeți strălucirea mea. Sunt scumpă”, a spus ea râzând.

„Sunt, dar am propriii mei bani. Doamnelor, am dreptate? Nu avem nevoie de nimeni să ne cumpere nimic. Nu avem nevoie. Vrem să ne cumpere, uneori e frumos.”

Recent, Lopez a vorbit deschis despre motivul pentru care cel mai recent divorț al ei a ajuns să fie „cel mai bun lucru” pentru ea.

În timpul unui interviu la „Howard Stern Show” de pe SiriusXM, vedeta a vorbit despre divorțul ei din 2024 de Ben Affleck, detaliind ce a învățat din despărțire.

„Când am divorțat ultima dată, a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată”, a explicat ea. „Pentru că m-a făcut să călătoresc cu adevărat în... adică, am avut un coach religios. Am avut un terapeut, un terapeut de cuplu, un terapeut individual. Am avut un coach pentru a înțelege dependența. Aveam totul. Mă gândeam: «O să rezolv problema asta chiar dacă mă omoară»”.

Vedeta din „Hustlers” a fost căsătorită de patru ori, inclusiv cu Marc Anthony din 2004 până în 2014 și cu Affleck din 2022 până în 2024.

„Ceea ce am învățat nu este că nu sunt demnă de iubit - ci că ei nu sunt capabili... Nu au puterea”, a explicat ea, adăugând: „Și mi-au dat ce aveau. Mi-au dat totul, de fiecare dată. Toate inelele, toate lucrurile pe care mi le-aș fi putut dori vreodată. Casele, inelele, căsătoria. Totul. Dar...”

După ce a trecut prin divorț, Lopez a remarcat că este „capabilă să stea aici într-un mod mult mai sigur pe sine și conștientă de sine” și să reflecteze asupra a tot ce s-a întâmplat în viața ei.

„Fie că a fost vorba de mama, de tatăl meu, de propria mea viață, cum am învățat să iubesc, cum m-am simțit neglijată - toate lucrurile care sunt în mintea ta ca persoană - și să știu cine sunt și pur și simplu să apreciez cu adevărat acea persoană”, a spus ea. „[Mă] simt foarte confortabil și bine fiind eu însămi, cu toate părțile bune și cu toate lucrurile complicate.”