Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost salvat miercuri seară de jandarmii din București, după ce ar fi încercat să se arunce de pe podul Basarab. Intervenția rapidă a forțelor de ordine a împiedicat producerea unei tragedii, iar bărbatul a fost ulterior preluat de un echipaj medical, potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria București.

Incidentul s-a produs în jurul orei 18:50, când jandarmii aflați în zonă au observat un bărbat aflat pe marginea podului.

„În data de 01.07.2026, în jurul orei 18:50, jandarmii au observat, pe marginea podului Basarab, o persoană de sex bărbătesc ce părea că intenţionează să se arunce. Jandarmii au iniţiat dialogul cu persoana şi, imediat ce a existat posibilitatea, a fost plasată într-o zonă de siguranţă”, a informat Jandarmeria Bucureşti.

După ce a fost adus într-un loc sigur, bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a fost preluat de un echipaj medical de specialitate, care a aplicat măsurile specifice pentru evaluarea și îngrijirea acestuia.

Lucrările la Pasajul Basarab intră într-o nouă etapă. Traficul auto se desfășoară pe o singură bretea până la sfârșitul lunii iulie

Lucrările de reabilitare de la Pasajul Basarab continuă cu o nouă etapă, care aduce restricții importante pentru șoferi. Până la finalul lunii iulie, circulația rutieră se desfășoară pe o singură bretea, utilizată pentru ambele sensuri de mers.

„În perioada 29 iunie - 31 iulie, mașinile vor circula pe o singură bretea, în ambele sensuri, dinspre Calea Grozăvești înspre Șos. Nicolae Titulescu și invers”, potrivit Primăriei Capitalei.

Autoritățile anunță că, pe parcursul lunii august, traficul va fi mutat pe cealaltă bretea, pentru a permite continuarea lucrărilor. Din luna septembrie, odată cu reluarea cursurilor și creșterea valorilor de trafic, vor fi instituite doar restricții punctuale pe carosabil. Potrivit estimărilor Primăriei Capitalei, lucrările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestui an.

Modificările afectează și transportul public din zonă. Începând cu 20 iunie, liniile de tramvai 4 și 11 au fost suspendate temporar, fiind înlocuite de linia 54, care asigură legătura pe traseul Depou Alexandria – Zețarilor – Șura Mare.

Totodată, linia 44 circulă cu un număr suplimentar de vehicule, iar traseele liniilor 1 și 10 au fost deviate.

Linia 1 circulă pe traseul Romprim – Piața Sudului – Dristor – Obor – Banu Manta, în ambele sensuri, în timp ce linia 10 este deviată pe traseul Romprim – Piața Sudului – Piața Eroii Revoluției – Trafic Greu – 13 Septembrie – Ghencea, tot în ambele sensuri.

Pentru a facilita deplasarea călătorilor, a fost introdusă și linia navetă 610, care circulă între Primăria Sectorului 1, Pasaj Basarab, Piața Leul, Piața Danny Huwe și Șoseaua Progresul, cu întoarcere pe Bulevardul Panduri.

Primăria Capitalei mai arată că, începând cu 1 septembrie, circulația tramvaielor va reveni la programul și traseele obișnuite.