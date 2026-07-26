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Paramount amână preluarea Warner Bros. Discovery din cauza procesului antitrust

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Paramount amână preluarea Warner Bros. Discovery din cauza procesului antitrustParamount. Sursa foto Captură video
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Paramount Skydance a acceptat să amâne finalizarea achiziției Warner Bros. Discovery până după pronunțarea unei hotărâri în procesul antitrust deschis de mai multe state americane, care încearcă să blocheze una dintre cele mai mari tranzacții din industria media. Decizia, anunțată vineri, vizează o operațiune evaluată la 110 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Tranzacția de 110 miliarde de dolari dintre Paramount și Warner Bros. Discovery este suspendată

Acordul prelungește perioada de așteptare cel târziu până în iunie 2027, ceea ce înseamnă doar câteva săptămâni în plus față de calendarul estimat al procesului, însă generează costuri suplimentare importante pentru Paramount.

Potrivit condițiilor tranzacției, compania ar putea plăti acționarilor Warner Bros. Discovery până la 1,7 miliarde de dolari sub formă de taxe de întârziere dacă fuziunea nu va fi finalizată până la termenul stabilit.

Proces

Sursa foto: Arhiva EVZ

Ce pas urmează

Începând cu 30 septembrie, Paramount va avea de achitat aproximativ 7 milioane de dolari pentru fiecare zi în care tranzacția rămâne neîncheiată.

„Aşteptăm cu încredere să ne susţinem argumentele în instanţă”, a declarat un purtător de cuvânt al Paramount.

Pe 13 iulie, statul California și alte 11 state americane au deschis un proces împotriva tranzacției, susținând că aceasta ar crea un conglomerat media cu o influență excesivă pe piață, ceea ce ar putea duce la creșterea prețurilor din industria filmului și televiziunii.

Warner Bros Discovery

Warner Bros Discovery. Sursa foto: Facebook

Mai multe state americane contestă fuziunea în instanță

Procurorul general al statului New York, Letitia James, care coordonează acțiunea, a apreciat că suspendarea tranzacției reprezintă „o victorie importantă” pentru apărarea concurenței și a industriei cinematografice și de televiziune.

Dosarul este judecat la Tribunalul Federal din Oakland. Potrivit unei analize Reuters, litigii similare privind fuziunile au avut nevoie, în medie, de aproximativ opt luni până la pronunțarea unei decizii.

Procesul pune sub semnul întrebării viitorul tranzacției

Litigiul complică planurile directorului general al Paramount Skydance, David Ellison, care urmărește transformarea companiei într-un rival puternic pentru platforme precum Netflix și Disney.

Amânarea finalizării tranzacției prelungește perioada de incertitudine privind una dintre cele mai importante fuziuni din industria mondială a divertismentului și media din ultimii ani.

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