Consiliul Concurenței a emis decizia de autorizare a tranzacției prin care societatea Pavăl Holding, deținută de Dragoș și Adrian Pavăl, preia rețeaua de magazine Carrefour din România. Operațiunea vizează controlul asupra companiilor Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L.

În cadrul procedurii de analiză, instituția de reglementare a evaluat efectele acestei integrări economice atât pe piața națională a achizițiilor de bunuri de consum curent (în principal alimentare), cât și pe segmentul comercializării cu amănuntul a acestor produse către consumatorii finali. Analiza a vizat relația de tip cumpărător dintre retaileri și producători ori distribuitori, precum și interacțiunea comercială cu publicul larg.

Deși activitățile de bază ale celor două grupuri implicate în această tranzacție nu prezintă puncte de suprapunere directă, autoritatea a investigat toate posibilele ramificații pe piețele conexe.

„În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte semnificativă a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal”, se precizează în comunicatul oficial al autorității.

Grupul Carrefour a raportat în România o cifră de afaceri cumulată de peste 15,5 miliarde de lei în cursul anului 2025, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 7% în raport cu exercițiul financiar precedent. Cu toate acestea, datele financiare arată că principala entitate juridică din structura grupului a înregistrat pierderi în aceeași perioadă.

La nivel global, Groupe Carrefour este o companie multinațională franceză care operează peste 12.300 de unități comerciale, dintre care mai mult de 1.450 sunt hipermarketuri. Compania își desfășoară activitatea direct în țări precum Franța, Spania, Belgia, Polonia, România, Argentina, Brasilia, China și Taiwan. Până în anul 2025, grupul a activat și pe piața din Italia, unde gestiona o rețea de 1.188 de magazine.

Numele mărcii provine din limba franceză, unde termenul „carrefour” înseamnă „intersecție”, reflectând amplasarea primelor magazine din Franța în vecinătatea unor noduri rutiere. Pe piața din România, rețeaua numără în prezent peste 458 de magazine, dezvoltarea sa derulându-se prin mai multe etape de expansiune și achiziții:

1999–2001: Înființarea subsidiarei locale Carrefour Hiproma în parteneriat de egalitate (50%-50%) cu francizorul francez Hyparlo, în timp ce grupul-mamă Carrefour deținea 20% din acțiunile Hyparlo. Primul hipermarket din România a fost deschis în anul 2001 în zona Militari din București, la intrarea pe Autostrada A1, într-un proiect imobiliar dezvoltat de EMCT.

2006: Carrefour preia controlul integral asupra subsidiarei din România prin cumpărarea pachetului de 50% deținut de parteneri, ca urmare a deciziei strategice de a nu mai opera prin franciză. Ulterior, grupul a achiziționat compania Hyparlo.

2007–2010: Achiziția lanțului de supermarketuri Artima pentru suma de 55 de milioane de euro, marcând intrarea pe segmentul magazinelor de proximitate cu 21 de unități concentrate în zona de vest a țării. Acestea au fost redenumite inițial Carrefour Express, iar în decembrie 2010 au primit denumirea de Carrefour Market.

2017: Preluarea rețelei de supermarketuri Billa din România, în cadrul unei tranzacții evaluate la 97 de milioane de euro. Majoritatea spațiilor comerciale astfel obținute au fost integrate sub brandurile Carrefour Market, Supeco și Carrefour Express.