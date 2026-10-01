Rolul directorilor financiari, cunoscuți drept CFO, s-a extins semnificativ în ultimii ani, aceștia fiind implicați tot mai mult în decizii privind tehnologia, inteligența artificială și transformarea organizațiilor, potrivit studiului Deloitte Finance Trends 2027.

Mai mult de jumătate dintre participanții la cercetare, respectiv 54%, sunt implicați în deciziile privind alocarea investițiilor în AI și tehnologie la nivelul organizației. Alți 48% coordonează inițiative privind încrederea, acuratețea și transparența sistemelor de inteligență artificială, în timp ce același procent supraveghează investițiile în tehnologie și costurile asociate acestora.

Pentru anul fiscal 2027, principala prioritate indicată de CFO este integrarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor avansate pentru automatizarea operațiunilor, menționată de 43% dintre respondenți.

Urmează creșterea eficienței costurilor la nivelul organizației, cu 34%, optimizarea alocării capitalului și a deciziilor de investiții, cu 33%, și consolidarea influenței strategice a departamentului financiar, cu 32%.

„Finance leaders au luat în ultimii ani responsabilități care depășesc sfera tradițională a funcției financiare, de la prioritizarea investițiilor și susținerea transformării organizaționale până la adoptarea și guvernanța tehnologiilor emergente”, a declarat Zeno Caprariu, Audit Partner Deloitte România și lider al CFO Program în România.

Studiul arată și că departamentele financiare trebuie să își crească viteza de reacție. 48% dintre respondenți consideră că acestea trebuie să furnizeze mai rapid date și analize relevante pentru companie, în timp ce 36% indică necesitatea unei adaptări mai rapide la schimbările externe ale pieței. Pentru 34%, este importantă și realocarea rapidă a capitalului și resurselor către noi priorități strategice.

Pentru a răspunde acestor cerințe, 46% dintre organizații intenționează să își modernizeze platformele ERP și să integreze datele financiare, operaționale și fiscale. Alte 43% vor să reorganizeze modul de lucru al departamentelor financiare, iar 33% intenționează să utilizeze mai intens prognozele dinamice, planificarea pe scenarii și informațiile generate de AI.

Studiul Deloitte a fost realizat la nivel global în rândul a peste 1.400 de lideri financiari din 26 de țări, companii cu venituri anuale de peste un miliard de dolari.