Mai sunt câteva săptămâni până la primul clopoțel și începe sezonul listelor: caiete, creioane, penar, ghiozdan, haine, pantofi sport și toate acele lucruri care trebuie pregătite într-un timp surprinzător de scurt. Pentru părinți, provocarea este să găsească produsele potrivite fără prea multe drumuri și fără să piardă din vedere bugetul. Vestea bună este că lista pentru noul an școlar poate fi mai ușor de bifat cu oferta Carrefour: Începe școala cu oferte de nota 10!

Iar atunci când găsești mai multe categorii de produse în același loc, următorul pas este să cumperi cu un plan. În 2026, smart shopping pentru școală înseamnă să știi ce merită cumpărat din timp, unde poți economisi și ce produse trebuie să alegi mai atent.

În perioada 12 august – 15 septembrie, Carrefour vine cu reduceri la mai multe categorii de produse necesare pentru noul an școlar, de la rechizite și ghiozdane până la îmbrăcăminte, încălțăminte, electronice și chiar jucării.

Creioanele, caietele, instrumentele de geometrie sau articolele pentru desen sunt printre produsele care ajung aproape inevitabil în ghiozdan.

Aici, regula de smart shopping este simplă: pentru produsele de consum, folosite și înlocuite frecvent, raportul calitate-preț contează enorm, iar produsele marcă proprie Carrefour sunt alegerea perfectă!

Oferta de Rechizite școlare Carrefour include variante pentru nevoi și bugete diferite. De exemplu, setul de 4 creioane cu radieră Simpl este disponibil la 1,99 lei, setul de 24 de creioane colorate Carrefour costă 5,99 lei, cu o reducere de 25%, iar un set de acuarele tip pastilă poate fi cumpărat la 7,99 lei, cu 20% reducere. În plus, selecția de caiete inclusă în catalog beneficiază de reduceri de până la 35%.

Ghiozdanul este unul dintre lucrurile pe care copilul le va folosi zilnic, așa că e important să alegi un model potrivit pentru vârsta lui și pentru ce are nevoie să ia la școală. Dimensiunea, compartimentarea și confortul sunt câteva dintre lucrurile de care poți ține cont.

În oferta Back to School Carrefour, selecția de ghiozdane începe de la 29,99 lei, cu modele și dimensiuni diferite, pentru orice nevoie. De altfel, pentru cei mici, poți opta inclusiv pentru un model tip troller, cu o reducere de 40%, de la 169 lei la 99 lei.

Și la capitolul penare există variante pentru preferințe și bugete diferite. Un penar echipat, de exemplu, este redus cu 21%, de la 69,90 lei la 54,90 lei, în timp ce pentru unele modele cu personaje îndrăgite de cei mici reducerile ajung până la 50%.

Pentru produsele folosite aproape în fiecare zi a anului școlar, raportul calitate-preț contează cu atât mai mult. Produsele marcă proprie Carrefour sunt o opțiune practică, oferind o calitate bună la un preț accesibil.

Hainele pentru școală sunt și ele pe lista de cumpărături, iar aici contează ca piesele alese să fie practice, confortabile și realizate din materiale de calitate. Gama marcă proprie TEX include tricouri și bluze din 100% bumbac, alături de articole versatile - de la cămăși și hanorace până la pantaloni și încălțăminte sport, potrivite pentru a fi purtate pe parcursul întregului an școlar.

În oferta Carrefour, tricourile TEX sunt disponibile de la 14,99 lei, iar cămășile și bluzele TEX pornesc de la 49,99 lei, cu reduceri de până la 28%. Pentru ora de sport, pantofii sport pentru copii se găsesc la 34,99 lei, cu o reducere de 50%.

Combinația dintre piese versatile și prețuri bune face ca garderoba pentru școală să poată fi construită mai eficient. Alegând articole care se combină ușor între ele și pot fi purtate în mai multe contexte, poți acoperi mai multe nevoi de-a lungul anului școlar, fără să încarci inutil bugetul.

Când calculăm bugetul pentru începutul școlii, ne uităm în primul rând la bon. Mai rar luăm în calcul timpul petrecut pe drum între mai multe magazine.

Posibilitatea de a găsi în același loc rechizite școlare Carrefour, ghiozdane, penare, îmbrăcăminte, încălțăminte, electronice și jucării poate simplifica lista de cumpărături și poate reduce numărul de drumuri. Oferta Carrefour pentru sezonul Back to School acoperă tocmai această varietate de categorii.

Înainte să pleci la cumpărături, poți răsfoi și catalogul Carrefour Back to School pentru a vedea oferta și pentru a-ți construi lista în avans. Astfel, intri în magazin cu un plan clar, nu doar cu o listă lungă.

Pentru că primul „10” al anului școlar vine chiar înainte de începerea cursurilor: la capitolul organizare.

Începe școala cu oferte de nota 10!