Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat public că schimbarea puterii de la Teheran a devenit o posibilitate reală. Declarația a fost făcută într-un material video transmis de cabinetul său oficial, la finalul unei ședințe de lucru desfășurate cu înalți responsabili din sectorul de securitate națională, conform AFP.

Șeful guvernului de la Ierusalim a subliniat că conducerea iraniană traversează un moment extrem de dificil și că infrastructura sa de putere este grav afectată. Susținând că regimul iranian „se clatină”, „este mai slab ca niciodată” şi „luptă pentru supravieţuire”, el a declarat că, în opinia sa, Israelul are „capacitatea de a elimina această ameninţare odată pentru totdeauna. Adică de a răsturna acest regim. Aceasta este principala misiune care ne-a mai rămas, dar este aproape, nu este imposibilă, este la îndemână”.

Mesajul ferm al șefului executivului israelian vine într-un moment politic sensibil, în perspectiva scrutinului general programat pentru data de 27 octombrie. În prezent, o parte dintre cercetările sociologice îl plasează pe premier pe o poziție secundă, în timp ce reprezentanții opoziției îi reproșează lipsa de rezultate concrete în gestionarea dosarului iranian.

În ciuda discursului optimist al premierului, bilanțul celor șase luni de confruntare militară directă cu Iranul generează opinii divergente în spațiul public israelian. Deși Republica Islamică a suferit pagube însemnate, structura sa statală a rezistat. O parte dintre analiștii militari din Israel consideră că, deși au existat succese pe câmpul de luptă și au fost aduse atingeri programului nuclear iranian, scopurile strategice de ansamblu nu au fost atinse în totalitate.

Confruntarea armată a debutat la sfârșitul lunii februarie, ca urmare a unei inițiative comune a Israelului și Statelor Unite. Decizia a urmat unei lungi perioade în care Benjamin Netanyahu a avertizat constant asupra pericolului reprezentat de ambițiile nucleare ale Teheranului, solicitând Washingtonului o abordare mai fermă. Cu toate acestea, în luna aprilie, președintele american Donald Trump a impus încetarea ostilităților și a reorientat eforturile către o soluție diplomatică negociată, pe fondul reducerii susținerii publice în SUA și al creșterii accelerate a prețului petrolului la nivel global.

Operațiunile militare israeliene au afectat serios capacitățile Iranului, vizând direct infrastructura nucleară. Chiar în prima zi a conflictului, atacurile au dus la decesul liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei. Cu toate acestea, evaluările experților militari indică faptul că uciderea acestuia ar putea produce consecințe neprevăzute.

Fostul lider suprem era văzut drept un factor de reținere în privința construirii efective a bombelor atomice, iar noii reprezentanți ai puterii de la Teheran ar putea grăbi dezvoltarea arsenalului nuclear pentru a compensa reducerea capacității de descurajare convențională.

Până de curând, premierul israelian preciza că scopul acțiunilor sale este crearea de „condiţii pentru o schimbare de regim” în Iran, fără a stabili înlăturarea conducerii de la Teheran ca obiectiv militar direct. Poziționarea recentă, prin care prăbușirea conducerii iraniene este descrisă ca fiind o țintă ce este „la îndemână”, marchează o schimbare de ton evidentă, intensificând mesajul politic în plină campanie electorală.